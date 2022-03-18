台灣速食霸主換人當？「它」突超車麥當勞 眾人一致認同
台灣速食業隨處可見，每一間品牌都有其不同的特色，吸引不同的顧客族群，像是以薯條、雞塊聞名的麥當勞；以蛋塔出名的肯德基等等，但哪一間才是你心目中的第一呢？近日，就有網友討論「大家最愛的速食店餐廳是哪一間？」貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「我自己不太喜歡麥當勞的炸雞，價格比較偏高味道也算普通，現在漲價之後覺得CP值更沒有那麼高，但感覺大家比較喜愛麥當勞的炸雞，想問大家心目中最喜歡的速食店是哪一間啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「首選丹丹漢堡」、「丹丹漢堡+1好吃又便宜」、「真的要講，最喜歡又最便宜就是丹丹漢堡」、「要吃飽的話選丹丹，麥當勞只吃薯條跟雞塊」、「丹丹的炸雞，脆皮內多汁，首推」、「我也是最喜歡丹丹....但只有南部有太可惜了」、「價格跟口味丹丹都贏，但地點分佈輸麥當勞，有點可惜」。
另外，也有不少網友提到「丹丹吃鮮脆雞腿堡、米糕、炸雞；麥當勞吃薯條、雞塊；摩斯吃雞塊喝紅茶；肯德基吃蛋塔；漢堡王吃華堡」、「每間都有每間的特色，但丹丹就是速食裡最便宜的，真的超喜歡」、「丹丹光是便宜就贏了，其他間贏在全台都有店而已」。（編輯：張嘉哲）