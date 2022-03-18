美憂俄國恐祭核威脅！CIA局長曝：蒲亭沮喪且憤怒

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在週四提交給眾院軍事委員會的書面聲明中，貝瑞爾則表示，隨著這場戰爭及其後果逐漸削弱俄羅斯常規兵力，俄國可能會越來越依賴其核威懾力量，向西方發出信號，並對國內外展現其力量。
報導並引述五角大廈1名高級官員說法，俄國入侵行動停滯不前，美國破壞了俄羅斯在烏克蘭的努力，再加上它認為美國是個正在衰落的國家，可能會促使俄羅斯不僅在烏克蘭，而是在其與西方的對抗中，更廣泛地採取侵略性行動。儘管烏克蘭的抵抗力道比預期還要大，但莫斯科似乎決心繼續推進，使用更多致命能力，直到烏克蘭政府願意達成有利於莫斯科的條款。
另一方面，據《美聯社》報導，曾任美國副國務卿、美國駐俄羅斯大使的中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）近日亦曾表示，根據他多次與蒲亭會面的經驗來看，他不認為蒲亭的精神狀態有不正常，但他確實陷入憤怒與沮喪之中，可能進一步發動無視平民傷亡的攻勢，並在「假旗行動」（false flag operations）中動用生化武器。
伯恩斯也表示，俄羅斯近期突然在沒有證據的情況下，宣稱美國正在幫助烏克蘭發展生物與化學武器，這可能意味著蒲亭有意命令親信，偽裝成美國或烏克蘭人員，並對俄軍發動生化攻擊，以達到戰爭升級的目的。