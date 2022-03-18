把握資源抓緊黃金治療期　社福團體齊心幫助聽損家庭

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知名助聽器資深聽力師蔡鋕鑫表示，台灣每年約有千分之三的新生兒，出生時即有聽力損傷的問題，所幸，隨著聽覺輔具的進步，不論是助聽器或是人工電子耳，以及新一代的藍牙無線遠端麥克風系統，都能協助彌補聽損兒童聽力上的不足。
然而除了輔具的幫忙之外，聽障兒童後續的聽能復健、聽能創建更是不可或缺，蔡鋕鑫聽力師分享，去年發起的兒童聽能創建基金募集計畫，主旨是希望能藉此協助孩子在語言方面能有更進一步的發展，也多虧有各方各界共同戮力合作，才能將計畫推廣的更深、更遠。
強力的家庭支持 從多方面協助聽障兒童
共同參與計畫的雅文兒童聽語文教基金會，創會25年來，藉由專業的「聽覺口語教學法」，至今累積幫助5000多位聽障兒童重建聽力。基金會執行董事陳景松牧師指出：「聽力好了，才能夠說！」不僅持續重建聽障兒童的聽力，他們也一直致力於以家庭為中心的社工服務，提供家長線上諮詢平台並且辦理各項親職教育活動。陳景松牧師說，聽損兒童要有強力的後盾支持，才能更加健康地長大。
擺脫身體限制閃耀自身光芒 聽損早療相當關鍵
蒲公英聽語協會理事長謝莉芳呼籲，台灣現約有12萬餘名聽障人口，需聽力協助的需求者上達百萬，藉由今年舉辦的世界聽力日活動，能讓社會大眾更加重視「聽覺保健」，尤其是「兒童聽能創建」。
謝莉芳理事長分享自己一路走來，從聽損兒童的家長轉變成語言治療師，要非常感謝許多社福團體，持續幫助聽損兒童成長及就業，讓他們不致因外在缺陷而掩蓋住自身閃耀的光芒，出國留學也不再是一個遙不可及的夢想。協會這幾年來也透過與外部資源的合作，如扶輪社、獅子會等大型社福單位，開辦給聾人父母的聽損小孩進行免費的聽語課程，於早期介入療育，可有效幫助聽損兒找回正常生活。
為了減輕家長的負擔，科林助聽器在聽能創建基金募集計畫期間捐贈500組耳模，為雅文、兒慈、婦聯、蒲公英、聲暉及單聽協會等單位轉介的聽損兒申請免費的耳模製作。
聽能復健創意多元 音樂律動讓聽損兒更有想像力
兒童慈善協會則是藉由「音樂律動」，為聽損兒提供臨床聽力復健以外的訓練選擇。理事長洪珮珮表示，慈善協會針對4到12歲兒童進行音樂律動治療，從台北、台中、桃園、高雄、花蓮、台東，2021年更將此課程觸角延伸至台灣最南端─屏東，每年平均服務超過200位聽障兒童。不僅透過聆聽音樂來讓聽障兒童心靈放鬆，音樂中較一般語言更為強烈的節奏，也可讓孩子深入感受音樂節拍、律動之間的變化，間接提升聽與說的能力。
去年底慈善協會也向台大兒童醫院提出初步合作計畫，期望能結合台大兒童醫院豐沛的醫療資源、研究能量與協會25年來對聽障兒童進行音樂律動課程的經驗，來了解「音樂」如何對聽障兒童產生正面影響，希望很快能將好結果帶給大家。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53097
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