腎臟癌出現血尿、腰痛多已晚期，醫師呼籲健檢早發現，早治療

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出現無痛性血尿 腰痛多已晚期
亞洲泌尿科醫學會秘書長邱文祥教授表示，腎細胞癌好發於40~70歲族群，一年約有1300新增案例，早期發現經由手術治療後患者大多能獲得良好的預後。而在腎臟癌當中，以腎細胞癌(renal cell carcinoma)比例最多，腎細胞癌早期多無症狀，一出現血尿，表示癌細胞已滲透腎臟表皮侵襲泌尿組織，若出現更嚴重症狀，則代表癌細胞已壓迫腎臟周圍肌肉或神經，因此出現這些症狀的患者確診後大多已是晚期。
這也凸顯出健康檢查對腎臟癌的早期發現的重要性，多數健檢的超音波範圍會涵蓋腎臟，此時較小的癌細胞將有機會被檢出，也有部分患者是接受肝臟等消化道超音波時意外發現。邱教授表示二十多年來的門診觀察下，95%以上病人多無症狀，是透過超音波發現並經由電腦斷層診斷為腎臟癌。
新一代多重標靶藥物 為晚期腎細胞癌病人帶來新曙光
一名70多歲男性確診為腎細胞癌，經手術切除卻不幸轉移至肺部及淋巴，所幸在醫師建議下接受新一代標靶藥治療，明顯控制住腫瘤至今長達三年時間。治療過程中雖有手足裂、疲倦、腹瀉等副作用，但經由醫師協助調整劑量下多能夠獲得有效改善。
因晚期腎細胞癌相當棘手，以往發現時幾乎束手無策，放射線、化療都難以產生效果，邱文祥教授進一步說明，腎細胞癌根據病理組織切片可分為亮細胞與非亮細胞。亮細胞約佔七成，過往傳統標靶只對亮細胞有效，但現有新一代標靶藥物則對兩種都有效果，有效延長轉移病人7~12個月存活時間，無惡化存活時間與整體反應率也有明顯提升，而且70~80%病人能看到腫瘤縮小，為病人帶來一線曙光。
晚期病人往往得承受多許多不適，尤其是轉移骨頭的人常痛到難以入眠，新標靶藥的出現也不僅在治療上能有顯著效果，也大幅改善了患者的生活品質。醫師也提醒，無論是否為高危險群，定期健檢、及早發現、及早治療，才是最佳防範之道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52977
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