人氣動漫男主眼睛突爆血！ 醫師評評理可能是這病

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台北中山醫院小兒科吳其穎醫師表示，像炭治郎這種眼睛流血的情況，在醫學上比較知名的診斷為「結膜下出血」，其病症狀況就如動畫演出一般，眼白變成鮮紅看起來十分駭人，而結膜下出血主要分為外傷型與非外傷型兩種。
吳其穎醫師進一步補充，外傷型的結膜下出血，發生原因像是患者太過用力地搓揉眼睛或因跌倒擦撞、在路上遭遇飛沙走石擦傷等，造成微血管受傷破裂出血；而非外傷型的結膜下出血，也是臨床上較常見的情況，主要是因為患者咳嗽、打噴嚏或是嘔吐太過用力，造成眼睛局部壓力上升，擠壓微血管破裂導致。
結膜下出血類似皮膚淤青 不需特別處理
吳其穎醫師說明，大部分民眾發現自己結膜下出血時，因為紅色的眼睛很恐怖，常常會驚慌失措甚至以為自己要失明了，但大部分的非外傷型結膜下出血，其實是不需要醫療處理的。
吳醫師進一步說明，民眾可以想像結膜下出血就類似於皮膚的瘀青，只是它發生在眼白的部分，所以鮮紅色的瘀血會特別顯眼看起來很恐怖，在確認出血狀況沒有持續擴散、沒有影響視力或產生其他身體不適症狀的前提下，是不需要特別治療的，出血的部分約兩週後身體就會自行吸收。
反覆性結膜下出血要注意 可能是其他疾病導致！
吳其穎醫師提醒，雖然大部分的結膜下出血不需要特別處理，但如果反覆性發生就要特別注意，有可能是因爲其他疾病造成，像是高血壓、糖尿病等慢性病，或是有服用抗凝血藥物的患者，以及先天或後天有凝血問題的病患，都有較高機率發生反覆性結膜下出血的狀況，如是上述情形，建議諮詢醫師從病源著手治療，才能從根本解決反覆性結膜下出血的病症。
♦新聞取材自「蒼藍鴿的醫學天地Youtube頻道」：
《炭治郎vs上弦六 眼睛出血的真正原因! 需要跑急診室嗎?【結膜下出血】 | 蒼藍鴿評評理EP52》
https://www.youtube.com/watch?v=nyb9IkG6oOY
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53121
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