鼓勵新二代發揮雙語長才　移民署宣導通譯培訓計畫

《四方報》報導，為協助新住民在臺發揮先天優勢，移民署新竹市服務站拜訪越南籍新住民武玉雨，以及曾獲選為109年培力計畫得獎者現在就讀國三的女兒謝芯妤，宣導「新住民及其子女培力及獎助學金計畫」和「通譯人員培訓計畫」。移民署竹市站表示，移民署為提供新住民及其子女更優質的照顧與服務，現正開放報名「新住民子女多元文化在地創生培育營」，歡迎符合資格的新住民子女踴躍報名。
移民署竹市站表示，新二代的芯妤在家常與媽媽以越南語溝通，從小練就一口流利的越南語，109年獲選海外培力計畫得獎者，跟著媽媽一起回到越南，更是與當地人對答如流，活潑外向的芯妤擁有著當空服員的夢想，希望藉著先天的語言優勢，完成自己的夢想。武玉雨說當初為了要讓芯妤能和越南的外公外婆聊天，從小就訓練芯妤講越南話，沒想到她越學越有興趣，現在在學校還可以教導同學講幾句簡單的問候詞，因此在學校很受歡迎。
新竹市服務站站主任藍紹譽表示，芯妤滿20歲後也可以一起報名參加「移民輔導通譯人員培訓」並取得通譯資格，憑藉自身語言長才，成為溝通的橋樑，幫助更多新住民朋友融入臺灣這個溫暖的社會；同時也鼓勵在臺灣開店10幾年的武玉雨，可以嘗試去考丙級烹調證照，移民署每年都有推出證照獎勵金的計畫，申請獎項核發獎金新臺幣5千元至3萬元不等。
移民署竹市站表示，若新住民子女通曉越南語、印尼語、泰語、菲律賓語、緬甸語或馬來西亞語等語言者，推薦參加「移民輔導通譯人員培訓」並取得通譯資格，一起幫助更多在臺的新住民。歡迎符合資格的新住民子女踴躍報名，詳情刊登於移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網。