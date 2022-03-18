載具為何超多人愛用？眾秒喊「超強優點」讚：比對獎厲害
載具的出現帶給人們許多的方便，除了購物時能簡化結帳流程外，事後的對獎更不用拿出紙本發票一張張看號碼，而近日，有人也好奇的在網路上提問「載具還有甚麼附加價值?」貼文吸引不少網友討論表達看法，其中「方便記帳」更是被多人提及。
原PO在Dcard發文表示，她在決定要用載具代替發票後，結帳時仍常常會忘記要刷，所以一開始並未覺得載具有何不同，但時間拉長後，到現在慢慢養成刷載具的習慣，「我覺得有蠻多好處的，不過對於我來說，最方便的還是，發票開獎不用一張一張對，根本懶人福音」。
文末原PO也發問，「想知道各位對於載具有什麼看法嗎？有用載具的習慣嗎?」貼文一出，網友們紛紛留言，「錢包不被塞爆，真的已經解決我主要的痛點」、「雲端獎500元」、「環保！雖然這點不容易感受到實質效益」、「最近才開始用載具，後悔太晚用」、「中獎機會比傳統發票多一點」、「中獎匯入帳戶超方便」。
除了以上優點外，不少人也提到載具更方便「記帳」，「我會想用，主要是想記帳」、「搭配app去記帳，變得更方便了」、「以前手動記帳都有一筆沒一筆，用載具就比較清楚了」、「記帳真的方便」；不過，也有網友直言「沒有電子發票但卻多印了明細、優惠券、折價券什麼的，比以前一張紙本發票拿到的還要多」、「載具明細超瞎」、「還是喜歡自己對發票」。
此外，財政部本月11日也公告，今年各期統一發票開獎的獎別及組數，與往年不同，以往每期增開的六獎1組，將改為增開雲端發票500元專屬獎65萬組，希望藉此提高民眾使用雲端發票，減少紙張浪費。（編輯：張志浩）