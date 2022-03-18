特企／《埃及艷后復活了》　星際走秀結合靈魂時尚美學

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靈魂の百貨更與外星人博物館合作，展出多顆隕石與走秀主題相互呼應，現場除了讓民眾近距離體驗隕石的能量，更可以免費隕石開光，結合隕石勳勳系列飾品與珠寶文創的販售，短短五天就有千人造訪，創下破百萬的業績，更有許多媒體曝光報導。
靈魂の百貨創辦人光束總裁表示：「靈魂與藝術時尚美學的結合將是未來主流趨勢！元宇宙的啟動，人們將從物質消費轉移到精神消費，從購買看得見的商品到購買看不見的虛擬能量。Dior近幾年陸續推出多項結合占星塔羅神秘學的設計，CHANEL彗星、太陽系列的經典珠寶元素，Louis Vuitton《Stellar Times》星際系列高級珠寶，Gucci 2017秋冬形象廣告外星人來襲等，國際一線品牌也在大量運用星際和靈魂的元素作為創作主題。」
同樣也從事百貨業多年的林副總在看完走秀後說到：「虛擬需要實體的養分，靈魂百貨成功的將靈魂作為品牌主軸，並舉辦走秀活動提高商品的社群價值，在這整體百貨不景氣中求新求變，將成為未來的趨勢。」
現場許多特地從全台各地前來朝聖的忠實顧客，更有加拿大、新加坡、馬來西亞、上海、日本的顧客同步透過視訊一同連線，參與這場魔幻的星際走秀！走秀限量的款更是立即競標銷售一空，可見百貨國際轉型的未來趨勢與時尚主流！