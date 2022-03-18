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特企／《埃及艷后復活了》　星際走秀結合靈魂時尚美學

▲《埃及艷后復活了》星際走秀首見新光三越。（圖／資料照片）
▲《埃及艷后復活了》星際走秀首見新光三越。（圖／資料照片）

本報訊

2022-03-18 11:15:28

重現古埃及聖殿！星際走秀3月10日至22日在新光三越正式登場，並舉辦多場時裝秀。時裝秀更評選最會用靈魂選擇法物與聖物的世界偉人，其中《埃及豔后復活了》《元宇宙元年・九大行星特派》做為核心主題，以黑色與金色為主題色彩，結合手工高級訂製法袍、燙金圖騰符號、埃及系列珠寶、星際隕石等元素，打造出有別於一般時尚走秀的新風貌！

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埃及人認為隕石擁有神靈的力量。英國曼徹斯特大學埃及古物學家喬伊斯．泰爾德斯利表示：「天空對於古埃及人具有非常重要的含義，從天而降的物體被視為神靈的禮物。」。黑寡婦珠寶設計總監在走秀結束後提到：「我們會選擇埃及豔后作為善於運用靈魂的代表，因爲相傳在8800年前，埃及豔后是第一位懂得運用靈魂去選擇聖物來守護皇權、預言未來並運用隕石連結星際宇宙提高靈魂的權勢權威；更是美妝的始祖，運用彩妝來凸顯靈魂的法相，獲得富貴極樂的力量！」

靈魂の百貨更與外星人博物館合作，展出多顆隕石與走秀主題相互呼應，現場除了讓民眾近距離體驗隕石的能量，更可以免費隕石開光，結合隕石勳勳系列飾品與珠寶文創的販售，短短五天就有千人造訪，創下破百萬的業績，更有許多媒體曝光報導。

靈魂の百貨創辦人光束總裁表示：「靈魂與藝術時尚美學的結合將是未來主流趨勢！元宇宙的啟動，人們將從物質消費轉移到精神消費，從購買看得見的商品到購買看不見的虛擬能量。Dior近幾年陸續推出多項結合占星塔羅神秘學的設計，CHANEL彗星、太陽系列的經典珠寶元素，Louis Vuitton《Stellar Times》星際系列高級珠寶，Gucci 2017秋冬形象廣告外星人來襲等，國際一線品牌也在大量運用星際和靈魂的元素作為創作主題。」

同樣也從事百貨業多年的林副總在看完走秀後說到：「虛擬需要實體的養分，靈魂百貨成功的將靈魂作為品牌主軸，並舉辦走秀活動提高商品的社群價值，在這整體百貨不景氣中求新求變，將成為未來的趨勢。」

現場許多特地從全台各地前來朝聖的忠實顧客，更有加拿大、新加坡、馬來西亞、上海、日本的顧客同步透過視訊一同連線，參與這場魔幻的星際走秀！走秀限量的款更是立即競標銷售一空，可見百貨國際轉型的未來趨勢與時尚主流！

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