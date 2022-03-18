長榮女大生命案兇嫌一審判死　五理由曝光

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對此，橋頭地院今審結，宣判梁育誌死刑，理由包括「案件是預謀且有計畫犯罪，並非臨時起意」、「犯罪手段殘忍」、「犯後未見悔意」、「再犯機率高」、「社會危害程度大」。
判決提到，梁嫌在前次強制性交未遂後，就上網學習「上吊結」並準備預先結好的麻繩圈、望遠鏡等，返回原犯罪路段長期潛伏物色落單女大生伺機犯案，先從鍾女背後將麻繩圈套上脖子，往後拖行，不顧其掙扎、反抗、齧咬其手指、求饒，仍施以強制性交行為，並在鍾女已無抗拒或自救能力之際，仍斷然勒緊套在脖子的繩圈，導致鍾女窒息昏迷失去意識而後死亡。
梁嫌犯後還持鍾女的手機付加油費用、以悠遊卡購物或購買餐點在車內食用。遭員警查獲時，仍一度謊稱不知鍾女下落，或故意帶警方在錯誤地點尋找，審判中仍否認有殺害鍾女之故意，對性侵、殺人等犯行細節一再避重就輕，未見悔意。
法官認為，梁嫌經鑑定其再犯率屬於最高危險，若判無期徒刑，在其假釋復歸社會時，其再犯性犯罪或其他暴力犯罪之機率超過50％，且他的態度防衛，不願向他人訴說其內心真實想法，並未坦然面對自己行為的錯誤，無從期待能記取教訓，接受輔導教育或家庭支持以避免再犯，且梁嫌長期蹲點觀察尋找夜歸落單女子犯性侵殺人之重罪，不僅破壞治安、引發社會大眾恐慌，更嚴重破壞我國國際形象，因此量處被告梁嫌死刑。