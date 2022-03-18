名家論壇》韋安／投降主義者的勝利

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這其中的第一句，其實不是我說的。是上週日，看一部西班牙內戰電影《不確定的榮耀》（Uncertain Glory），裡面的女主角說的。
她的丈夫因為被懷疑通敵，當著她和兒女的面前，被軍人用手槍處決。這位不幸的寡婦，用盡手腕和計謀，想盡辦法，在動蕩的戰爭中，保全財產和子女的生命，卑微地倖存下來。
結果，一位很有名氣的作家臉友，上來留言道：
「已經200萬人流離失所，你還不在乎隨勝誰輸，這就是對侵略者的鼓勵！」
顯然，作家朋友雖然沒有直言，但還是用二分法，把我歸類成侵略者和邪惡者的一方。他不允許有人，可以站在悲天憫人的人道主義，功利的現實主義的角度，和中庸的立場看問題。
「已經200萬人流離失所，你還不在乎隨勝誰輸？」站在這樣道德製高點的質疑，實在讓人啞口無言。但是，我還是覺得，有些話是可以說的。我們就回到歷史上的宋朝一下。
宋代的皇帝，後世比較有名的，是靠陳橋兵變，創立宋朝的宋太祖，和最後的亡國之君宋徽宗。不過在中間的那個宋真宗，尤其值得處於兵凶戰危之際的人們多關注一下。以前，大家只知道「書中自有顏如玉，書中自有黃金屋」，是這位皇帝作的詞。而忽略了他，在處理外交和創造和平，富民強國方面的能力。
宋真宗上位之後不久，就爆發了一場戰爭。公元1004年，北方的契丹、遼國開始南侵。本來有人建議他南逃，但宰相寇準說絕不能跑，不能搞未戰先忘。然後建議宋真宗往北渡過黃河，御駕親征去抵擋遼國，結果後來竟然完勝。
公元1005年的1月份，宋遼雙方簽訂了澶淵之盟。不過，對戰勝一方的宋朝來說，合約的內容完全可說是，「骯髒的妥協」和「喪權辱國」。
澶淵之盟的停戰協議中，一，宋遼兩國約定為兄弟之國，維繫和平；二，宋朝每年要給遼國歲幣30萬，其中十萬是銀錢，二十萬是絹。
戰勝者向戰敗者賠款，看起來很離奇，我的那位作家朋友，如果活在宋朝，一定會大加撻伐。不過，其中的奧妙頗值得後人領會。
當時的宋朝，為了抵禦北方遼國的入侵，每年要花軍費三千萬以上。現在每年只要花1%，三十萬歲幣，就能換取國家安全。雙方已經打了四十年，但是簽訂澶淵之盟之後，宋朝保持了一百年和平空間，不再有來自北方的邊患。
澶淵之盟之後，帶給宋朝三方面益處：一，和平之下，安心發展經濟，糧食多到吃不完，釀酒業盛行，天下太平盜匪消失，監獄都變空了；二，文化事業發展迅速，宋朝剛建立時，國子監裡面藏的雕版（印書用的版模）只有四千塊，到宋真宗末期已經有十萬塊；三，在和平之下，宋遼間的貿易，宋朝對遼國每年的貿易順差，遠超過給他們每年30萬的歲幣。
澶淵之盟用現代的話語詮釋，就是戰勝者扮演投降主義者的角色（歲幣賠款），但最終贏得務實功利的實質勝利。
而可惜的是，1000多年前獨裁專制的王權統治者，可以實現「投降主義者的勝利」，但現在的民主制度下的民選總統，絕對做不到這一點。因為學習宋真宗那樣，搞勝利者的妥協藝術，不是被視為賣國者，就是早早被選票淘汰了，根本沒機會當上總統。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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