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今日來講股／外資出逃有因　資金回流？專家：水位恐不高

▲外資今（2022）年以來大舉賣超台股，外匯師指出主要是預期美國聯準會3月要升息，以及俄烏戰事的影響，但外匯師也認為，即使真的資金回流台灣，可能水位並不高。（圖／NOWnews資料照）
▲外資今（2022）年以來大舉賣超台股，外匯師指出主要是預期美國聯準會3月要升息，以及俄烏戰事的影響，但外匯師也認為，即使真的資金回流台灣，可能水位並不高。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-03-19 20:30:00

雖然外資這兩天買超台股，但外資今年以來大舉賣超台股是不爭的事實，日前還傳出資金流向中國大陸，到底外資大出逃是為什麼？資金匯出又到哪裡去？之後會回流台灣嗎？如果回流，又是什麼時間點？有外匯師指出，今年外資大出逃，主要是預期美國聯準會3月要升息，以及俄烏戰事的影響。而外流的資金會回流台灣嗎？他認為還得看俄烏戰事的後續發展，只是他也認為，即使真的回流台灣，資金水位可能不高。

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根據統計，累積今年來外資賣超台股金額已經來到4787.24億元，超越去年全年度賣超4540.07億元，引發市場關注。且日前傳出台股資金流出，有一部分流向中國大陸。為此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，俄烏戰事爆發後，確實市場上的國際資金有短期跑到中國去，這是因為中國顯然是滿適合當作全球購買俄羅斯能源的一個橋樑，在這裡人民幣成為是一個好的避險標的，再加上中國大陸在國際支付貨幣上，角色越來越重要，因此人民幣遇貶不易。

至於今年以來外資大舉賣超台股，陳有忠表示是因為大家預期美國聯準會3月會升息，再加上俄烏戰事爆發，外資賣超就更明顯了。陳有忠指出，大家都知道戰事一爆發，大家都是賣股求現為最主要的操作，有獲利就趕緊籌現入袋，現金為王為顯學，而這時大家都會想到「兩個金」，一是美金、二是黃金為避險商品。

陳有忠表示，亞股相對於美股比較淺碟，容易有震盪，這就好比以市值來說，美國就像航空母艦，而台灣就像小板舟，當航空母艦一啟動，小板舟在市場的動盪就會比較大一點，因此當國際動盪，台股特別是權值股台積電就會被當作主要提款機，這樣的情況也發生在南韓，在南韓的外資也多賣超三星。

至於資金外流去了哪裡？陳有忠表示，美國資金的話就回美國、歐洲資金就回歐洲、中東資金也回到中東去，而台灣外資主要以美資的資金為主，因此大家看到資金多流往美國，尤其大家預期美國聯準會會升息，資金流往美國希望搭上美元上漲的價值也就不難想像。

那麼外流的資金會回流台灣嗎？陳有忠認為「且戰且走」，就是要看俄烏戰事什麼時候出現和談之後的停火協定，否則戰爭未消停，恐怕還是會持續影響市場，雖然烏俄兩國只佔全球GDP約2%，但會影響全球市場那麼劇烈，主要還是「礦工跟農夫」在打架！

陳有忠表示，雖然俄烏在全球GDP占比不高，但兩國是農作物與鋼鐵或特殊金屬的產出大國，因此影響原物料與糧食的價格，也進一步影響國際能源如石油的價格飆漲。因此戰事一天不停歇，原物料與能源價格就會持續高檔。再加上，今年是通膨年，疫情時因供應鏈斷鏈，物價已經上來了，俄烏戰事就使整體原物價上漲更雪上加霜，他坦言「物價要回來恐怕很難了」。

國際局勢詭譎、通膨，再加上原物料高漲，陳有忠說金融市場也越加震盪，用「亂」來形容也好，用「狠」來形容也罷，整體表現就是「敢跌也敢反彈」，投資人可能真的得有顆強心臟，因為震盪幅度已經不同於以往。如果股市震盪比較大，外資又匯出去的話，同時台幣也得要面臨比較大的貶值壓力。

至於市場資金水位即使回來，他坦言可能水位也不高，很難回到俄烏戰事前的水位，這是因為美國5月要縮表，「池塘裡的水位無法維持那麼高了，也沒有那麼多錢把股市炒上來」，因此新台幣要回到28元以下或看到27字頭已經很難了。尤其通膨、原物料高漲，使消費需求減弱，進出口貿易可能不會像以前那麼活躍，過去台灣很高的出口年增率，未來可能會稍微降溫一點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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