今日來講股／外資出逃有因　資金回流？專家：水位恐不高

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至於今年以來外資大舉賣超台股，陳有忠表示是因為大家預期美國聯準會3月會升息，再加上俄烏戰事爆發，外資賣超就更明顯了。陳有忠指出，大家都知道戰事一爆發，大家都是賣股求現為最主要的操作，有獲利就趕緊籌現入袋，現金為王為顯學，而這時大家都會想到「兩個金」，一是美金、二是黃金為避險商品。
陳有忠表示，亞股相對於美股比較淺碟，容易有震盪，這就好比以市值來說，美國就像航空母艦，而台灣就像小板舟，當航空母艦一啟動，小板舟在市場的動盪就會比較大一點，因此當國際動盪，台股特別是權值股台積電就會被當作主要提款機，這樣的情況也發生在南韓，在南韓的外資也多賣超三星。
至於資金外流去了哪裡？陳有忠表示，美國資金的話就回美國、歐洲資金就回歐洲、中東資金也回到中東去，而台灣外資主要以美資的資金為主，因此大家看到資金多流往美國，尤其大家預期美國聯準會會升息，資金流往美國希望搭上美元上漲的價值也就不難想像。
那麼外流的資金會回流台灣嗎？陳有忠認為「且戰且走」，就是要看俄烏戰事什麼時候出現和談之後的停火協定，否則戰爭未消停，恐怕還是會持續影響市場，雖然烏俄兩國只佔全球GDP約2%，但會影響全球市場那麼劇烈，主要還是「礦工跟農夫」在打架！
陳有忠表示，雖然俄烏在全球GDP占比不高，但兩國是農作物與鋼鐵或特殊金屬的產出大國，因此影響原物料與糧食的價格，也進一步影響國際能源如石油的價格飆漲。因此戰事一天不停歇，原物料與能源價格就會持續高檔。再加上，今年是通膨年，疫情時因供應鏈斷鏈，物價已經上來了，俄烏戰事就使整體原物價上漲更雪上加霜，他坦言「物價要回來恐怕很難了」。
國際局勢詭譎、通膨，再加上原物料高漲，陳有忠說金融市場也越加震盪，用「亂」來形容也好，用「狠」來形容也罷，整體表現就是「敢跌也敢反彈」，投資人可能真的得有顆強心臟，因為震盪幅度已經不同於以往。如果股市震盪比較大，外資又匯出去的話，同時台幣也得要面臨比較大的貶值壓力。
至於市場資金水位即使回來，他坦言可能水位也不高，很難回到俄烏戰事前的水位，這是因為美國5月要縮表，「池塘裡的水位無法維持那麼高了，也沒有那麼多錢把股市炒上來」，因此新台幣要回到28元以下或看到27字頭已經很難了。尤其通膨、原物料高漲，使消費需求減弱，進出口貿易可能不會像以前那麼活躍，過去台灣很高的出口年增率，未來可能會稍微降溫一點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。