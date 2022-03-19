春意濃！把握週末好天氣 鋒面下週報到「雷雨炸全台」
中央氣象局表示，今（19）日白天起東北季風減弱，轉為偏東風，北部及東北部氣溫稍回升，中部以北、東北部及東部低溫約17至19度，東南部及南部20至22度，日夜溫差較大；高溫北部及東半部約24至26度，中南部可達29度。降雨部分，東半部地區有局部陣雨，其中沿海地區有局部大雨發生的機率，西半部地區仍為多雲到晴。
氣象局說，下週二鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。接著週三、週四(23日、24日)東北季風及華南雲雨區影響，降雨範圍擴大，北部及東北部天氣持續濕涼。
「天氣風險 WeatherRisk」粉絲專頁指出，今起連三天漸轉為偏東到東南風環境，天氣穩定回暖、西半部天氣普遍穩定，山區午後雲量會稍稍增多，預估下週二白天鋒面系統將通過台灣中北部，造成局部短時的「春雷」；週四後，因有乾空氣通過台灣北方，天氣將短暫好轉，但週五後又再度有些中層水氣通過，各地雲量由南往北增多，也有局部短暫小雨的機會，不過由於風向轉偏東到東南風，反而是逐漸回溫的環境。
「天氣風險 WeatherRisk」說，未來一週的天氣約2-3天一個變化，偏南風出現的時間也變多了，代表暖濕空氣勢力逐漸增強，很有春天的感覺。（編輯：林莞茜）