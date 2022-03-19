挑戰許淑華！民進黨將推蔡培慧角逐南投縣長

南投縣由藍營長期執政，國民黨也早已定案，將由立委許淑華出馬角逐下屆縣長，民進黨將推出誰挑戰，持續受到關注。民進黨南投縣黨部今（19）日早上召開記者會公布，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧民調勝過集集鎮長陳紀衡，預料將由蔡培慧出馬挑戰許淑華。蔡表示，2022縣長選舉是民進黨大家庭的力量展現、是本土力量的展現、是民主意志的展現，大家有一致的共識就是要在南投取得勝選。
蔡培慧民調勝出，預料將代表民進黨參選南投縣長，她表示，由衷感謝南投縣黨部主委、立委羅美玲與縣黨部為接下來的五合一大選勞心勞力；也非常感謝陳紀衡，民進黨展現的是民主國家的自由與開放，有陳這麼年輕優先的黨內同志願意擘劃南投縣的未來，未來自己將持續請益，借重陳的專業與理念，一起打贏這場選戰。
蔡培慧說，大家都有同樣的心情、一致的共識，就是「民進黨大團結、南投大進步」。未來要仰賴羅美玲及縣黨部、陳紀衡及所有民進黨的大家共同打拚，南投要進步、南投一定贏。
蔡培慧強調，2022縣長選舉是民進黨大家庭的力量展現、是本土力量的展現、是民主意志的展現。
陳紀衡則說，恭喜蔡培慧通過民意的考驗，即將承擔翻轉南投的重擔。也要特別感謝這一路來給予自己支持、鼓勵的南投鄉親，他會記住大家的期望，繼續在公共事務上為南投鄉親奉獻心力，堅持善的價值，以報答大家共同的故鄉南投縣。
陳也說，自己將全力支持蔡培慧參選南投縣長，若有需要自己的地方，必將全力以赴。