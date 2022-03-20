邱淑貞女兒大素顏曝光　網友驚歎：沒化妝更正

港星邱淑貞大女兒沈月，繼承媽媽優良基因，被公認「最正星二代」之一，已經20歲的她，活躍社群媒體及時尚圈，近日分享一支上妝教學影片，大方以素顏示人，網友一看驚訝地說：「素顏更美！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼沈月外貌出眾，星味十足。（圖／沈月IG）▲沈月宛如年輕時的邱淑貞。（圖／沈月IG）沈月替《VOGUE》雜誌香港版拍化妝影片，素著一張臉的她，就是一位清純可人的鄰家女孩，除了眉毛較淡之外，長相與化妝後沒有太大差異，反而凸顯傲人的水煮蛋肌膚，她以流利的英文說明如何打造日常妝容，態度從容不矯作，十分吸睛。▲▼沈月素顏模樣。（圖／Vogue Hong Kong臉書）▲▼沒化妝的沈月，臉上滿滿的膠原蛋白。（圖／Vogue Hong Kong臉書）網友看完影片直呼「原來素顏長這樣」、「人美都不需要化妝」，還不少人認為沒化妝的沈月更像邱淑貞。另外，她昨（19日）PO出和Super Junior成員金希澈的合照，兩人相約喝下午茶，頭靠頭自拍，相當親暱，男方還穿她的羽絨外套，手勾名牌包，讓沈月笑翻：「你好像比我更適合我的外套跟包包呢～」（編輯：楊穎軒）▲沈月和希澈相見歡。（圖／沈月IG）▲希澈搞笑穿沈月的外套擺拍。（圖／沈月IG）瑞莎「工作一半解衣餵母奶」 畫面美呆近萬網友宋慧喬「短髮近照」太絕美 沒修圖就有巨星光芒秀智換臉了！同步《2521》金泰梨or持修「真的分不清楚」