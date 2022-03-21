李富城遇愛妻離世陷憂鬱　「失智症發作」如同當機

由廖慶學、嚴立婷主持的《57健康同學會》邀請到前氣象主播李富城擔任來賓，他表示自從妻子離世後，自己長達2年幾乎都是閉關狀態，當時還有憂鬱的傾向，常常在椅子上一坐就是一整天完全不動，不出門也不社交，就這樣封閉自己，現在還發現自己開始出現失智症狀。
李富城透露自己原先記憶力很好，甚至5歲前的事都記得一清二楚，但卻開始記不清近期的事情：「有一天我要去郵局，只要從我家出門左轉就到了，但我出門後卻無意識的一直往前走，直到走到另一條巷子，才忽然回神『我怎麼會走到這？我原本要幹什麼？』，但怎麼樣都想不起來，我真的被嚇到了。」表示發作時會有一段時間突然空白，事後無論如何都想不起來，就像當機一樣。
失智發作後，李富城立刻去看醫生，做核磁共振與認知功能檢查，現在他努力讓自己放開心態，並多出去走走，跟外界互動交流，幫助自己延緩老化症狀。
嚴立婷坦言因為失智症後期會無法自理，到時辛苦的都是身邊的人，所以她很不希望自己會得這種病。她甚至曾半開玩笑的對老公張智峰說過「如果哪天我真的失智了，救了也沒什麼意思，也不能跟你互動，那乾脆就讓我走吧。」
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