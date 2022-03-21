COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

李富城遇愛妻離世陷憂鬱　「失智症發作」如同當機

▲李富城（右）因遇愛妻離世而陷入憂鬱。（圖／李富城提供）
▲李富城（右）因遇愛妻離世而陷入憂鬱。（圖／李富城提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-21 09:30:00

由廖慶學、嚴立婷主持的《57健康同學會》邀請到前氣象主播李富城擔任來賓，他表示自從妻子離世後，自己長達2年幾乎都是閉關狀態，當時還有憂鬱的傾向，常常在椅子上一坐就是一整天完全不動，不出門也不社交，就這樣封閉自己，現在還發現自己開始出現失智症狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李富城透露自己原先記憶力很好，甚至5歲前的事都記得一清二楚，但卻開始記不清近期的事情：「有一天我要去郵局，只要從我家出門左轉就到了，但我出門後卻無意識的一直往前走，直到走到另一條巷子，才忽然回神『我怎麼會走到這？我原本要幹什麼？』，但怎麼樣都想不起來，我真的被嚇到了。」表示發作時會有一段時間突然空白，事後無論如何都想不起來，就像當機一樣。
 
失智發作後，李富城立刻去看醫生，做核磁共振與認知功能檢查，現在他努力讓自己放開心態，並多出去走走，跟外界互動交流，幫助自己延緩老化症狀。

▲李富城多跟外界互動交流，幫助自己延緩老化症狀。（圖／東森提供）
▲李富城多跟外界互動交流，幫助自己延緩老化症狀。（圖／東森提供）
嚴立婷坦言因為失智症後期會無法自理，到時辛苦的都是身邊的人，所以她很不希望自己會得這種病。她甚至曾半開玩笑的對老公張智峰說過「如果哪天我真的失智了，救了也沒什麼意思，也不能跟你互動，那乾脆就讓我走吧。」

▲嚴立婷希望自己不要得失智症。（圖／東森提供）
▲嚴立婷希望自己不要得失智症。（圖／東森提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

大S打臉「公開合體具俊曄」傳言　新婚初夜心情無法言喻

女友一句「不能變黑名單」　趙正平為愛扛卡債連夜逃跑

天心異國婚5年認了「閃輸大S」　曝一招征服韓籍老公

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80.92%19.08%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀