從源頭避免大量出血　血友病病友「動」身不再設限

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王齊麟鼓勵血友：「運動不只是體力的提升，還可以讓身心靈得以適度放鬆，心境也能更加寬廣，鼓勵血友可以透過運動與外界多交流，豐富人際關係，邁向更美好的生活！」李洋也大方分享自己如何度過低潮，勉勵病友們不自我設限：「每個人都會遇到低潮，把握當下、接受挑戰與享受過程才是最重要的！血友們更應該保持正向的心態面對人生，只要積極接受治療，也能與常人無異，追逐夢想、在自己的人生跑道上發光發熱。」
避免受傷出血不止就不運動 小心多種共病找上門台大醫院內科部血液科周聖傑醫師表示，血友病是一種遺傳性基因缺陷疾病，分為輕、中及重度，患者因體內缺乏凝血因子，稍微碰撞、受傷即容易導致自發性出血、血流不止等情況。過去，患者為避免出血，多採取需求性治療，血友們長期處於缺乏運動的狀況下，易伴隨肌少症、體脂肪增加、代謝症候群及心肺耐力不足等問題。
血友病預防性治療成趨勢 運動不再設限而近年來更有效的防範作為則是採取規律的「預防性治療」，定期補充凝血因子維持體內濃度，從源頭避免大量出血，也是現在國際現行的治療趨勢，已約佔診間血友病患者治療比例7-8成左右。近年來「血友適度運動」儼然已成為血友病治療的黃金標準，運動的好處非常多，不只能增加保護力使肌肉骨骼強壯，關節肌肉出血的風險也能相對降低。
周聖傑醫師強調，血友病患者除了應盡量避免「過於激烈的接觸性運動」外，其餘適合做什麼運動並沒有正確答案，血友們喜歡什麼運動都可以盡量去嘗試，原則上只要定期施打凝血因子，做好適當保護，在運動開始前後妥善的做暖身操及收操即可，大可不必設限自己的運動選擇，鼓勵盡量嘗試多元的運動！也建議運動規劃前可諮詢主治醫師團隊，循序漸進地安排個別化的運動訓練。
▲台大醫院內科部血液科周聖傑醫師
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53125
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