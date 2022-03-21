零瑕疵的濾鏡肌膚，選對「光」做得到

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林醫師先檢測其膚質狀況，最後選擇進行彩衝光治療。想不到第一次療程後效果非常好，兩個月再進行第二次療程，陳小姐膚況便有了大大改善，讓她恢復自信，即使口罩政策鬆綁，陳小姐也能自信脫下口罩，以新生美顏見人。
經過「彩衝光」治療 肌膚回春如新生
面對肌膚問題，林暐熙醫師表示，對於擊碎黑色素和改善暗沉等皮膚老化症狀，皮秒雷射與彩衝光，都有很好的療效。
彩衝光運用「選擇性光熱分解」原理，針對肌膚裡的水份、血紅素、黑色素加以刺激破壞，使肌膚組織復原重生，顯現出緊實細緻，因此，彩衝光廣泛運用在除毛、青春痘、微血管擴張及酒糟等血管性病變肌膚。
皮秒雷射則是能夠改善肌膚暗沉、毛孔粗大、皮膚老化，還能去除黑色素及凹疤等肌膚問題，尤其針對身上刺青、各式深淺斑（雀斑、曬斑、顴骨母斑）、膚色不均的族群，其療效更顯著。
皮秒V.S.彩衝光 都是小資族的最愛！
皮膚專科醫師林暐熙指出，皮秒雷射的「皮秒」是一種時間單位，治療過程是利用超短激光脈衝（長度為一兆分之一秒），在被黑色素吸收後，可在短脈衝時間內產生強大的光震波，進而使黑色素被擊碎而被身體吸收，好處是所需時間較短、熱能較少，對組織傷害小但能量卻很強。
與皮秒雷射不同，彩衝光的作用原理則是利用「熱能」活化肌膚中的膠原母細胞，刺激膠原蛋白再生，利用不同濾片，將傳統脈衝光的波段，進一步細分成數種不同波段範圍，用以治療不同的皮膚問題，作用深度還能達到真皮層下層，應用範圍更廣且治療上更有效率。
皮膚狀況各自不同 需專業判斷
林暐熙醫師提醒，雖然處理肌膚問題時，「彩衝光」相較皮秒雷射功用更多樣化些，但民眾若想選擇醫美療程，還是需要經由醫師的專業判斷，採取最適合的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53086
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