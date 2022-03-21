感恩、凝聚、傳承！北醫新任理事長李靜蘭從心行醫

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在「傳承」方面，李靜蘭說，長久以來，校友總會善盡社會責任，第十一任理事長杜元坤（也是現任高雄義大醫院院長）致力於醫學研究、公益活動，在提攜校友上，更是不遺餘力，她將傳承這項優良傳統，延續前理事長杜元坤的「意志力」和「正義感」。
在「感恩」上，北醫校友總會將整合各領域的校友力量，舉辦「健康產業新創論壇」，讓眾多校友在相關產業領域保持交流互動，匯成一股清新且強大的力量，為北醫青創進一份心力，回饋母校及社會。
第三則是「凝聚」，李靜蘭表示，將全力落實北醫校歌中的校訓，發揮拇山精神－「學好做人方做醫」。另積極聯繫各領域傑出校友，與全球各地八十多個校友分會更多互動，凝聚更多的心力，齊心投入公益，實踐母校校訓「上醫醫國，博愛濟世」，將影響力擴及社會每個角落。
李靜蘭提出上任後的兩大目標，一為鼓勵新創事業版圖的論壇發展，提供校友更多產業知識上的交流。二為公益活動上的凝聚，支持持續從事公益的校友們。她也將捐贈給臺北醫學大學校友總會新台幣100萬元，支持與推動相關工作，期盼達成目標。
李靜蘭是臺北醫學大學第8屆保健營養系的傑出校友，畢業後隨即遠赴紐約哥倫比亞大學攻讀研究所，取得人類營養學碩士。學成歸國後，從事行銷、產品規劃多年，曾任職於美強生、雀巢等知名外商，也曾任保健營養系系友會長，目前是醫療財團法人南迴基金會董事長、異象醫藥公關總經理。投入醫藥公關事業將近20年，恪守醫學倫理，助人為善。
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