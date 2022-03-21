忽冷忽熱好發三叉神經痛　中醫治療助改善

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西醫以止痛為主 中醫去邪為主、扶正為輔治療上，西醫治療上以止痛為第一要務，包括止痛藥物或抗癲癇藥物等等，如果藥物效果無法控制或有太多副作用，可能會採取比較進階的治療像是甘油注射、放射線手術等治療。賴睿昕中醫師分享，中醫的病名則是「面風」、「面痛」，著重在風寒、風熱等外邪，因侵襲面部經絡，引發一系列症狀。所以治療上，去邪為主、扶正為輔，加減活血通絡用藥或單位藥白芷，可能會選取柴葛解肌湯、麻黃附子細辛湯等等，再因個人體質加減變化。
針灸、耳針放血治療 減少肌肉筋膜張力除了服藥治療外，針灸和耳針放血治療也是關鍵手段，可以減少神經周圍的肌肉、筋膜張力，重建氣血循環，除了止痛也能有機會邁向痊癒的路上。研究也指出一旦發病即搭配中醫針灸治療，大多數皆可加速恢復。賴睿昕中醫師指出，臨床上常用的穴位可以分成兩個部分，如調整頭面部局部筋結張力的風池、翳風、太陽、顴髎、上關、下觀；次則是遠端疏瀉氣機，增進整體免疫力的，像是陽明經的合谷、足三里和少陽經的中渚、足臨泣等穴。就經驗而言，耳穴搭配放血在急性疼痛期，常有良好的治療效果。
三叉神經痛易反覆發作 應就醫治療最後，三叉神經痛病程有很大的個體差異，短則數天，有的長則數月，隨後又進入緩解期，症狀往往反覆發作。所以建議有類似的疼痛最好馬上就診治療，以免影響日常生活起居，而有治療的患者大多能夠好好控制疼痛在不影響生活的情況。賴睿昕中醫師提醒，患者在急性期也應該注意減少對三叉神經的刺激行為，減少突然發作的頻率。如飲食應減少過度刺激、冷熱的食物，以及過大的咀嚼動作，以免反覆刺激牙齒及口腔，使得疼痛頻率上升。還要記得做好頭面部的保暖，以免讓風寒再次侵襲誘發疼痛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53136
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