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忽冷忽熱好發三叉神經痛　中醫治療助改善

忽冷忽熱好發三叉神經痛　中醫治療助改善
忽冷忽熱好發三叉神經痛　中醫治療助改善

健康醫療網

2022-03-21 12:01:00

乍暖還寒的春天，除了氣溫劇烈變化，仍屬於流感、感冒的好發期外，還同時是惱人的三叉神經痛的發作高峰時期。賴睿昕中醫師表示，特別是中壯年的女性族群，有些人往往沒做什麼事情，其中一側的臉頰就突然感受到劇烈突然的疼痛，像刀割、針刺般強烈，然後莫名的突然停止。許多人以為是牙痛或牙齒發炎，去牙科檢查甚至拔牙治療後卻發現仍無法緩解，然後隨著疼痛的發作頻率逐漸升高，甚至一天出現多次嚴重影響生活後才就醫，這才發現原來是三叉神經痛。

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發生原因不明　痛楚強烈難忍三叉神經痛是一種原因未明的疾病，指的是面部三叉神經分布區內短暫的、反覆發作的、陣發性劇痛，往往會痛數秒到一、二分鐘，反反覆覆發作。患者常形容這種痛就好像閃電般撕裂、針刺、燒灼的強烈痛楚。通常多見於面頰、上唇、舌部等，嚴重時，有的患者甚至刷牙洗臉時，觸碰到臉部都會誘發這種疼痛。很多患者甚至會痛到掉眼淚，也因為擔心觸發疼痛，而不敢說話、吃東西、洗臉刷牙等。而這種疾病一般好發在40歲後，且女性比率將近男性兩倍。發作的高峰期就在春天，溫差大，氣候潮濕，濕氣與寒氣容易侵襲頭部刺激肌肉及血管，使得三叉神經痛容易被誘發的季節。

西醫以止痛為主　中醫去邪為主、扶正為輔治療上，西醫治療上以止痛為第一要務，包括止痛藥物或抗癲癇藥物等等，如果藥物效果無法控制或有太多副作用，可能會採取比較進階的治療像是甘油注射、放射線手術等治療。賴睿昕中醫師分享，中醫的病名則是「面風」、「面痛」，著重在風寒、風熱等外邪，因侵襲面部經絡，引發一系列症狀。所以治療上，去邪為主、扶正為輔，加減活血通絡用藥或單位藥白芷，可能會選取柴葛解肌湯、麻黃附子細辛湯等等，再因個人體質加減變化。

針灸、耳針放血治療　減少肌肉筋膜張力除了服藥治療外，針灸和耳針放血治療也是關鍵手段，可以減少神經周圍的肌肉、筋膜張力，重建氣血循環，除了止痛也能有機會邁向痊癒的路上。研究也指出一旦發病即搭配中醫針灸治療，大多數皆可加速恢復。賴睿昕中醫師指出，臨床上常用的穴位可以分成兩個部分，如調整頭面部局部筋結張力的風池、翳風、太陽、顴髎、上關、下觀；次則是遠端疏瀉氣機，增進整體免疫力的，像是陽明經的合谷、足三里和少陽經的中渚、足臨泣等穴。就經驗而言，耳穴搭配放血在急性疼痛期，常有良好的治療效果。

三叉神經痛易反覆發作　應就醫治療最後，三叉神經痛病程有很大的個體差異，短則數天，有的長則數月，隨後又進入緩解期，症狀往往反覆發作。所以建議有類似的疼痛最好馬上就診治療，以免影響日常生活起居，而有治療的患者大多能夠好好控制疼痛在不影響生活的情況。賴睿昕中醫師提醒，患者在急性期也應該注意減少對三叉神經的刺激行為，減少突然發作的頻率。如飲食應減少過度刺激、冷熱的食物，以及過大的咀嚼動作，以免反覆刺激牙齒及口腔，使得疼痛頻率上升。還要記得做好頭面部的保暖，以免讓風寒再次侵襲誘發疼痛。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53136

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