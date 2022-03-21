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手指麻木又刺痛　小心「滑鼠手」上身

手指麻木又刺痛　小心「滑鼠手」上身
手指麻木又刺痛　小心「滑鼠手」上身

健康醫療網

2022-03-21 13:31:00

1名30歲陳小姐本身是從事電腦文書工作，休假在家追劇、玩手遊，長時間下來除了因姿勢不良感到腰痠背痛外，一覺醒來後發現右手大拇指、食指及中指產生麻刺感，至整型外科就醫，發現原來是是罹患了有「滑鼠手」之稱的「腕隧道症候群」，透過醫師診療後，手麻情形已改善。

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俗稱「媽媽手」  這些族群最常發生中榮嘉義分院整形外科蔡岳錤醫師表示，「腕隧道症候群」俗稱」「滑鼠手」或「鋼琴家手」，成因為腕關節過度使用，導致肌腱發炎腫脹，於腕隧道處壓迫正中神經，導致出現手指麻痛、甚至無力現象。

蔡岳錤醫師說明，「腕隧道症候群」好發族群為長時間電腦（鍵盤、滑鼠）使用者、家庭主婦、鋼琴師、機械技工、木匠、廚師等，需要做重覆性腕部活動的職業。此外，糖尿病、類風濕性關節炎及洗腎患者亦是常見族群，實證上發現女性族群發病率為男性族群的3-10倍。

手指麻木刺痛  嚴重恐需手術治療蔡岳錤醫師說明，腕隧道症候群常見症狀為大拇指、食指、中指及無名指會有麻木刺痛感，症狀會在夜晚時加重，病患常因手麻痛而醒來，初期症狀可透過電熱療、復健治療及手部護具等緩解神經壓迫。

若治療效果不佳，可考慮接受患處局部注射類固醇，來改善肌腱腫脹發炎及沾黏情形，而當開始出現手無力拿東西、細微動作障礙等現象，甚至出現大拇指基部肌肉消失及伸展困難等嚴重症狀，則可能需要透過手術治療。

避免誘發因子　確保生活品質蔡岳錤醫師提醒，雖然腕隧道症候群的手術治療傷口小、風險低，且術後患者手指可立即恢復正常活動，但是建議若有手指麻木刺痛的症狀，仍應儘速就醫診斷，切勿拖延治療，而日常生活當中應儘可能的避免誘發因子，也就是儘量讓手腕維持自然姿勢，減低重覆性手部動作及適時地讓雙手休息，才能遠離滑鼠手、鋼琴家手的困擾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53127

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