鋼鐵股帶頭衝！台股收復月線上漲103點、收17560點

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台股今日以17503.95點、上漲47.43點開出後，在傳產的鋼鐵股領頭上攻，加上水泥、塑膠、紡織、造紙及汽車股助攻，大盤漲幅也擴大逾百點，不僅站上17500點關卡，更一度衝破17600點，來到17603.99點，上漲147.47點，雖然之後漲幅收斂，但終場台股仍上漲103.84點，收在17560.36點，漲幅0.59%。
就類股表現來看，今日傳產股表現較強勢，其中鋼鐵股漲勢最猛，終場上漲2.28%，水泥、塑膠、紡織、造紙及汽車類股亦扮演助攻角色，漲幅也都超過1%，相較之下，電子股漲幅較大的是電子零組件漲1.29%，半導體漲0.84%，航運股盤中雖一度翻黑，但終場收紅漲0.74%，長榮收漲2.48%，倒是金融保險股僅漲0.1%，觀光、電機機械、電腦及週邊設備、電子通路及其他電子類股更是收跌。
在個股表現上，電子權值股的台積電收586元，漲0.86%，聯電漲1.33%，收53.5元，台達電、南電也有1%以上漲幅，欣興更漲近3%，反倒是鴻海及大立光終場都收跌，且跌幅超過1%，而鋼鐵股的中鴻收漲7.39%，豐興漲2.5%，中鋼、大成鋼也有1.6%以上漲幅， 另塑膠的台聚漲幅亦超過3%，聯成也有2.35%的漲幅。