宥勝回台中出席活動　萌兒剴剴愛相隨「冒充店長」

最近忙於戲劇《機智校園生活》拍攝的宥勝，3/19（六）驚喜現身台中，原來是全新代言「AiLock智慧鎖」業績爆增，為答謝大家支持，台中中友百貨專櫃於上周末邀請年度代言人「宥勝」擔任一日店長，宥勝也親切與大家同樂、分享自身使用經驗，以及為何獨鍾「AiLock智慧鎖」！只見活動現場被爭睹宥勝的民眾擠得水洩不通，有人一大早就來排隊，人群中更發現宥勝的超萌兒剴剴也在台下為爸爸吶喊加油，身上還貼著『一日店長宥勝』的大標籤，活動後宥勝在臉書上貼文：『雖然你也很帥！但是冒充不了我的（笑）』，難得可以回台中工作又陪伴家人，宥勝開心的表示：『謝謝AiLock智慧鎖，也謝謝來現場的朋友們，希望很快能在跟大家見面～』
宥勝分享台北家中安裝「AiLock智慧鎖」後，就算不在家，對門禁安全也能聊若指掌；大大提升出入安全性及便利性！其中最有感的，當然還是伸出一隻手指，指紋辨識就能開門！蠟燭多頭燒的軋戲生活，宥勝省去找鑰匙、攜帶一大串鑰匙的種種不便；現在只要帶上手機錢包就輕鬆出門，不用擔心拍戲深夜回家，卻忘帶鑰匙進不了家門的窘境。宥勝更誠摯推薦還沒有體驗過「AiLock智慧鎖」的觀望民眾，可直接到全台各大門市櫃點「沉浸式體驗」！去感受實際安裝在家中，每天進出門的一指神功有多快活！「AiLock智慧鎖」價格透明實惠、門市一對一諮詢評估問到飽，到售後安裝通通一條龍服務，讓宥勝直呼「AiLock智慧鎖」用後真的很難再回去使用傳統鑰匙開門的生活了！
實際交流現場剛體驗完「AiLock智慧鎖」的民眾，除了0.3秒指紋解鎖、密碼解鎖、門禁卡解鎖、遠端APP遙控解鎖、關門即自動上鎖、開關門動態LINE通知掌握家門狀態之外；最讓大家驚豔的，是竟然「可聲控Siri、Google語音助理」開門！在大包小包不方便掏鑰匙、伸手指的忙亂時刻，只要動動口，就能輕鬆進家門！「宥勝代言很讓人安心！」、「一對一諮詢介紹很清楚完整！」、「現場體驗後就買單了！」「AiLock智慧鎖」在這波「完備智慧家庭」風潮中，讓大家在全台門市輕鬆體驗「換好鎖、過好生活」的真義；從服務到品質都是精品般的頂級體驗，難怪會成為全台各地民眾換鎖首選！（編輯：薛羽彤）