「兒子打完疫苗心臟爆裂」　家屬悲痛：申請救濟卻無下文

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「政府每天都在電視上宣傳催人施打疫苗盛況，難道不知道不是所有人都適合打疫苗嗎？難道施打疫苗而死亡的人，只能自認倒楣？」林男請求政府必須對往生者給予慰問，除重新審視宣傳疫苗施打的政策外，要以此次施打疫苗而往生案例引以為鑑，最後，他希望政府不要再讓提出預防接種受害救濟申請的家屬2次傷害。
另一名家屬郭芳烈表示，其子本身有慢性病史，在經過醫生評估後在去年9月25日施打第二劑AZ疫苗，結果高燒不退，但仍依約洗腎；10月10日上午，全身血管爆裂，在家中往生。郭芳烈控訴，其子雖然要洗腎，但生活正常，對於施打第二劑疫苗後往生，實在無法接受，其子大體送到殯儀館由檢察官偕同法醫相驗解剖、採檢，初步認定是血栓造成心臟爆裂。事發後，除了台中市衛生局、區長、里長協助申請接種受害救濟申請外，政府相關部門沒有人上門關心，僅在去年11月6日接到一張「財團法人國家生技醫療產業策進會」來函，表示收到申請，要求靜候調查結果，從此沒有下文。
總召曾銘宗表示，根據衛福部最新統計COVID-19疫苗接種後不良事件通報高達18,217件，嚴重事件高達9,026件，死亡數有1,412人，更誇張的是，衛福部目前僅審議294件，認為與疫苗施打相關案件13件，無法確定24件，無關件數257件，補償金額僅發放1,600萬元。曾指出，疫苗受害救濟出了四大問題：一、求助無門。二、申請繁瑣。三、時程太長。四、判定太難。疫苗受害救濟這四大問題，讓國人情何以堪，國民黨團要求蔡政府、衛福部必須「從寬、從速、從簡」還給國人一個公道。
副書記長陳以信則舉例，一名家住桃園30歲青年呂先生，在2月21日施打莫德納疫苗第二劑之後，23日出現身體不適症狀，隔天被家人發現在床上死亡案例表示，呂先生生前身體健壯，愛打籃球，家屬質疑是因為施打疫苗而造成猝死，因此在3月7日進行司法解剖，死因尚待認定。
陳以信表示，去年施打疫苗以來，不少家中長輩疑似因施打疫苗而往生，家屬基於尊重長輩和習俗，未能提出司法相驗申請，實際上可能因施打疫苗而往生的案例，以及VICP判定與疫苗「無關」比例高達87%，陳以信呼籲法務部、衛福部、法醫研究所對於疫苗檢驗應要更精進，另外對於經VICP審定「無關」的案件，應該予以保留，待未來醫藥檢技術有更精進突破時，還有重新檢視、審議的空間。
此外，接近4千件申請審議案件，VICP目前僅審議294件，少於10%，過去每個月只開1次審議會議，經國民黨團要求後，每月改召開2次，但也只是完成去年6月份提出申請案件。
對此，副書記長吳怡玎表示，在疑似施打疫苗死亡的案例中，有幾起孕婦在施打疫苗後，造成嬰兒出生後死亡，這都是讓國人對施打疫苗卻步的例子，政府在救濟工作上並不積極，國民黨團要求蔡政府在認定上「從寬、從速」根本沒有做到，發生問題後民眾無從得知如何救濟，施打單位只在指引單上提醒施打後「副作用」提醒而已，國民黨團要求必須增加救濟管道，簡化基層醫療系統通報系統。
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