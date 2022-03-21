83歲嬤急性腦中風　機械取栓恢復行動力

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邱孟祈醫師補充，這類病人若未及時治療，有八九成的可能會終生臥床，甚至導致死亡。
血栓溶解劑 降腦壓求保命邱孟祈醫師指出，機械取栓適用於大動脈血栓的患者，可以救回更大片的腦細胞，前提是這些腦細胞仍未因梗塞而死亡太多，因此醫師會評估病人是否在時間內就醫；美國心臟科學會訂定的準則是需在梗塞發生六小時間進行穿刺，國內健保給付規範則為8小時內。
過去這類病人如果在3小時或4.5小時內送醫，能施打血栓溶解劑，但如果超過時間，只能降腦壓，如果腦壓太高，甚至可能要進行開顱手術，其它只能給予靜脈點滴，或是服用阿司匹靈這類抗血小板藥物。
評估中風量表 及早黃金期治療邱孟祈醫師提醒，民眾可以依據辛辛那提中風量表，評估病人是否中風，請病人「抬手」、「微笑」、「說你好」。首先，兩手平舉可查看兩側手是否軟弱無力，舉起高度是否一致，「微笑」則可觀察是否有眼歪嘴斜等顏面神經麻痺的症狀，「說你好」則是觀察是否有說話不清楚的狀況；這三點可以做為非醫療專業人員評估是否中風的參考，當然若是已出現意識不清等更嚴重的狀況，更要及早送醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53126
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