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83歲嬤急性腦中風　機械取栓恢復行動力

83歲嬤急性腦中風　機械取栓恢復行動力
83歲嬤急性腦中風　機械取栓恢復行動力

健康醫療網

2022-03-21 15:31:00

83歲的簡阿嬤疑似腦中風失去意識送醫，經大林慈濟醫院影像醫學科黃厚期醫師及神經內科邱孟祈醫師進行動脈機械取栓，將腦中血栓取出，目前阿嬤已可用助行器四處走動，扶著扶手上樓梯也沒有問題，復原良好，家人感恩醫院及時治療，讓阿嬤恢復行動能力。

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動脈取栓術　搶救腦中風邱孟祈醫師表示，動脈取栓術是搶救腦中風的重要技術，經電腦斷層檢查確認並非出血性腦中風，在發病一個多小時內即到院，先施打血栓溶解劑，並做電腦斷層血管攝影，搭配血管攝影，從血管中將阻塞的血栓取出，順利打通血管。

邱孟祈醫師補充，這類病人若未及時治療，有八九成的可能會終生臥床，甚至導致死亡。

血栓溶解劑　降腦壓求保命邱孟祈醫師指出，機械取栓適用於大動脈血栓的患者，可以救回更大片的腦細胞，前提是這些腦細胞仍未因梗塞而死亡太多，因此醫師會評估病人是否在時間內就醫；美國心臟科學會訂定的準則是需在梗塞發生六小時間進行穿刺，國內健保給付規範則為8小時內。

過去這類病人如果在3小時或4.5小時內送醫，能施打血栓溶解劑，但如果超過時間，只能降腦壓，如果腦壓太高，甚至可能要進行開顱手術，其它只能給予靜脈點滴，或是服用阿司匹靈這類抗血小板藥物。

評估中風量表　及早黃金期治療邱孟祈醫師提醒，民眾可以依據辛辛那提中風量表，評估病人是否中風，請病人「抬手」、「微笑」、「說你好」。首先，兩手平舉可查看兩側手是否軟弱無力，舉起高度是否一致，「微笑」則可觀察是否有眼歪嘴斜等顏面神經麻痺的症狀，「說你好」則是觀察是否有說話不清楚的狀況；這三點可以做為非醫療專業人員評估是否中風的參考，當然若是已出現意識不清等更嚴重的狀況，更要及早送醫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53126

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