吃飯選餐廳怕踩雷？老饕用「2神招」秒判斷：精準到不行
近年各大餐飲品牌進駐台灣，加上國內原先就發展已久的小吃店和自營店家，民眾在飲食上，大致類型、小至分店都有許多選擇，但也造成不少人在吃飯前出現「選擇困難」，對此網友也提出「2招」，就能夠大幅降低選餐廳的踩雷機率。
原PO在PTT發文提到，現在開發陌生餐廳，通常先查詢一下營業時間和Google評價，已經是標準sop，不過自己在查詢時，都是直接點擊「負評」來看，她認為，「餐廳的負評若都是在寫態度，基本上東西應該會蠻好吃的，因為人在生氣的時候，什麼都能怪罪，所以寫負評的人未提到餐點的話，代表雖然他很氣，但食物還是有滿足他」。
原PO接著說，「有時候會還會看到很誠實的，整天負評寫的義憤填膺 （都在罵態度或送餐慢之類） 但還是會穿插幾句，雖然餐真的很不錯，但這樣看下來，反而能感受到店家的餐蠻厲害的；且很多時候，態度、送餐、訂位、候位的問題，也未必是單方店家造成，甚至先看過負評，對店家態度有了心理準備後，結果去了現場，根本感覺也還好」。
貼文一出，許多網友都認同原PO觀點，留言「我也都看負評」、「負評很準，尤其要看原因」、「這招很實用，會看的話很少踩雷」、「會看負評＋1，尤其寫的很認真那種」、「負評很準，如果都針對態度的話，真的就可以放心去吃了」、「負評通常準，但也有不少是同業惡意負評的」、「負評很準，如果講的很具體或是衛生問題才會NG」。
此外，有網友也指出，不僅看負評可以避雷，「最新評論」也是一大考量標準，「負評是看你是否能接受這個缺點，最新是看店家有沒有改善或變爛」、「負評、最新交叉看」、「負評和最新我都會看一下」、「最新留言也要留意，誰知道有沒有變雷」。（編輯：張志浩）