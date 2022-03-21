從小灌輸拒菸觀念　有助青少年成功拒絕第一口菸

我是廣告 請繼續往下閱讀
董氏基金會菸害防制中心林清麗主任說，美國佛羅里達大學研究指出，大多數青少年誤以為吸電子煙無害或危害小，事實上電子煙裡的尼古丁是一種高度成癮物質，會讓青少年上癮，甚至很多青少年都是從電子煙開始，逐漸轉吸傳統紙菸。拒絕所有菸品才不會成為尼古丁成癮世代。
戒菸找專業 新制條例將上路臺北市衛生局已結合衛生福利部提供戒菸治療、戒菸衛教、戒菸班、戒菸專線等多元便利戒菸管道。衛生局也提醒，行政院業於111年3月2日發函核定臺北市政府所制定「臺北市新興菸品管理自治條例」；臺北市政府依據地方制度法第32條及中央法規標準法第13條規定，預計於111年3月下旬公布施行。
衛生局呼籲，未滿菸害防制法法定吸菸年齡者（目前為18歲）不得使用新興菸品，且任何人不得販賣或供應新興菸品或其組合元件予未滿菸害防制法法定吸菸年齡者，也呼籲有吸菸習慣的民眾，勿於禁菸場所吸菸或使用新興菸品以免違反自治條例。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53131
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw