豐原警多語宣導反詐騙、交通安全 印尼移工大讚有收穫
《四方報》報導，為協助移工融入在台生活，豐原警分局17日前往轄內神岡區著名電子鎖製造大廠，向移工推廣交通安全觀念，並宣導反詐騙。該宣導活動之承辦人員、豐原警分局防治組巡官陳先生向《四方報》表示，神岡及豐原兩區外籍移工人數約有1萬人，由於電動自行車違規事故頻生，以及移工誤入詐騙陷阱之情事頻傳，才藉機會特地進行宣導，並針對移工提問進行解惑，盼促進移工在台生活權益及福祉。
台中市神岡區移工約6000人、豐原區也有約4000人，兩區合計大約1萬人，而電動自行車是移工日常生活中最主要的代步工具，在缺乏相關交通安全觀念及法規認知下，移工誤觸法網之事頻傳。陳巡官表示，當天宣導有提醒移工切勿酒駕、不要任意改裝車體、不要雙載等，以免觸法。此外，有民眾也反應移工會將電動自行車騎上腳踏車步道，這些違規舉動警方都加以宣導。
當天與會的移工以印尼籍為主，透過印尼文圖說進行宣導，並找來仲介印尼語通譯在場進行翻譯，不少移工都大讚很有收穫，並藉機提出問題向警方指教。不少移工詢問，騎電動自行車戴安全帽罰多少錢、酒駕會不會被遣返？關於未來新法上路後，電動自行車將納管、納保，不少移工也相當關心。對此，警方一一進行解惑，並表示新法目前還沒通過，但未來政策確實有這樣的規劃，讓移工多加注意。
此外，陳巡官表示，移工來台工作養家，都需要匯薪水回母國，為了更優惠的利率經常會自循管道，找非正當的方式匯錢，不少人最後上當受騙、血本無歸。在活動中，警方透過實際案例進行宣導，盼提升移工防詐意識，鼓勵他們找有立案的匯兌管道或銀行，雖然可能需要繳一些手續費、利率也會高一點，但至少能確保不會損失辛苦賺來的收入。他表示，移工離鄉背井來工作，賺錢很辛苦，呼籲移工不要因為交通安全的疏忽而受傷或因此賠錢，也不要為了省一點錢而落入詐騙陷阱，得不償失。