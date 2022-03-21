▲ 2030 年保時捷八成新車將為純電動車！

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面對當前緊張的全球局勢，更需要謙遜和謹慎。「看著戰火下的烏克蘭，保時捷深感憂慮和震驚，」Oliver Blume 表示：「我們仍期盼敵對行動盡快停止，恢復外交對話，以人民安危為最優先的考量。」為了幫助烏克蘭的民眾，保時捷已捐出 100 萬歐元。專家們亦持續檢視保時捷營運受挫的程度；目前，保時捷生產線已受到戰火影響，意味著在某些情況下將無法如期生產。
「接下來幾個月，我們在經濟和政治上都將面臨諸多挑戰。儘管如此，我們仍將堅守多年來堅定不移的戰略目標，亦即確保在長期看來至少 15% 的銷售報酬率。」保時捷執行董事會副主席 Lutz Meschke 強調：「專案小組已採取初步措施來保障公司盈利，讓我們可以持續朝向原定的高收益目標邁進。成功與否則取決於我們無法掌握的外在挑戰。」然而，就內部來說，保時捷已為成功的商業模式打造了完善的環境和條件，
2021 年，保時捷在全球共交出 301,915 部新車，寫下品牌歷史中首次交車突破 30 萬的紀錄（前年：272,162 部）。最佳銷售車款為 Macan （88,362 部）和 Cayenne （83,071 部）；Taycan 的交車數量更是翻倍，全球共有 41,296 位車主迎來第一款純電保時捷跑車，這數字甚至超越了經典 911 跑車 - 其交車數在 2021 年同時創下新高，達到 38,464 部。Oliver Blume 表示：「Taycan 是百分之百的保時捷，吸引了所有人，包括現有和全新的顧客、專家和產業媒體。我們正用另一款車加強電動車的攻勢，在未來五年內，中置引擎的718跑車將完全轉換為純電動車款。」
去年，保時捷在歐洲交付的全新車款中有近四成為非純燃油車，包含插電式混合動力及純電動車款。除此之外，保時捷也已宣布將在 2030 年達成碳中和目標。「在 2025 年，在全新銷售的保時捷中，將有半數為電動車款，包含純電或插電式混合動力車款，」Oliver Blume 宣布：「而 2030 年所有新車中，純電車款的佔比將達到 80% 以上。」為達成這項宏大的目標，保時捷正在與合作夥伴一同投資充電站，以及強化自身的充電基礎設施，更進一步的大型投資則將針對電池系統和模組化生產等核心技術上。而新成立的 Cellforce Group 正在研發及生產高性能電池，預計將在 2024 年投入量產。
2021 年，保時捷在全球所有銷售區域的交車量皆有增長。中國仍為最大單一市場，共交付近 96,000 部新車，比 2020 年成長了 8%；保時捷在北美市場成長快速，交車數成長驚人，增長 22%，總數量超過 70,000 部；歐洲地區也有良好表現，僅僅在德國，保時捷所交付的新車總數便將近 29,000 部，年成長率 9%。