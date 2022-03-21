名家論壇》單厚之／正義必勝，台灣即正義

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但台北地院判決卻認定，詹女涉及以不法手段指稱女兒護照遺失，向我國駐義大利代表處申請補發女兒護照，且母女回台之後，有一段時間法院也找不到女兒，因此將監護權判由父親單獨行使。詹女提出抗告、再抗告都被高等法院、最高法院駁回確定。原訂3月14日是執行交付的最後期限，憲法法庭卻於3月18日做出暫停交付的裁定。
這個裁定讓鄉民拍手叫好，卻引起法界極大的反彈。很多法官、律師忍不住在網路上發文，質疑憲法法庭已經變成實質的「第四審」；小法官辛辛苦苦開庭，指派社工、家事調查官做足各種調查，卻被憲法法庭全盤推翻，而且做出裁定的大法官們，沒有一個是專精家事法的教授或實務工作者，叫基層法官情何以堪。
所謂「清官難斷家務事」，家事不管怎麼判，當事人和外界都會有不同的意見。但很清楚的是，此案歷經將近3年時間，地院、高院、最高法院的判決都一致，顯然並非某一審的疏漏所致，而憲法法院則是第一次做出暫停處分的裁定。
試問，如果藍男不是義大利人，而是台灣人或是台灣民眾心理距離較近的日本或美國人，大法官們是否還會做出相同的裁定？如果女童的注音信裡沒有提到「小英總統」，大法官們是否還會關注此事？還會如此高效？
在蔡英文總統上任後，這一屆的大法官很明顯的向政治低頭，所有重大爭議事件，解釋的結果如果不是完全站在民進黨的立場，就是乾脆以各種程序瑕疵為由拖延，甚至拒不解釋。但這一次，大法官們的墮落是空前的，他們不僅僅是向政治低頭，而且是主動為政治服務，主動替當權者擦脂抹粉。
8歲女童被父親帶往萬里之外的義大利，當然是會讓不少國人心痛的事件，但站在國家元首的立場，其實不過是一句「司法獨立」、「尊重司法」就可以解套的事，並不會造成多大的困擾。但大法官們卻主動要幫蔡總統錦上添花，又一次讓「台灣價值」取得重大的勝利。
新冠疫情之初，指揮中心悍然拒絕「小明們」返台，用實際行動告訴國人，我們政府對台灣人與非台灣人是有不同的人道標準的，當台灣人是有好處、尊貴的。如今，連大法官們都要擠進來插一腳，宣示雖然「法律之前，人人平等」，但台灣人比非台灣人「更加平等」。在台灣這片土地上，我們才不管什麼海牙公約、國際共識、普世價值，台灣至上才是最高的價值，「扶清滅洋」、「扶台滅中」才是「台灣價值」的核心。
大法官們大快人心地實踐了鄉民的正義，卻踐踏了司法。但「司法是正義的最後一道防線」，當最後一道防線都被突破，這個社會、這個國家又何來的正義可言？大法官的墮落不僅僅是司法的悲哀，更是民主法治崩壞、沉淪的開始。
●作者：單厚之／資深媒體人
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