【車勢星聞】公路愛情影集《塑膠花》開鏡，吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒展開公路逃亡

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吳慷仁飾演性格帶點暴力傾向的更生人「金勤」，他表示：「喜歡這次的劇本，雅之導演身兼編劇，她做足很多前期作業，在畫面上及分鏡上有著許多導演浪漫的想像。這次是難得一見的題材，有滿滿的人情味，不僅有武打追逐還有愛情，角色之間的對戲也讓我動容。」第一次嘗試染金髮，也讓他感覺滿新奇的。導演鄭雅之則分享，她大學剛畢業第一次入圍台北電影節時，看了吳慷仁演出的《白蟻》，「那是我對他印象最深刻的表演，非常壓抑也非常內斂，能夠並存內斂和爆發力的演員，真的真的只有他。」李沐飾演的高中生「娜娜」是一個充滿衝突的角色，李沐說：「娜娜個性天真卻也世故，堅強、無所謂的態度是為了保護脆弱的心靈。我很喜歡她努力掙脫束縛、渴望得到自由的樣子。」劇中李沐要挑戰儀隊隊員及直播主兩個身分，都是她未接觸過的領域。開拍前她在劇組安排下，進行了近兩個月的儀隊訓練，讓李沐直呼：「練習之後覺得跟想像完全不一樣，槍很重、要記住每個花俏動作的安排其實很困難。」 而直播主這個角色身分，則開啟李沐的感官大門，「這是很新奇的領域，開拍前導演還分享她的田調，我也看了很多影片做準備。」高捷與陽靚再次合組螢幕CP，感情發展備受矚目。高捷在劇中別名「賴打」，是四面八方關係很好的江湖人物，只要能賺錢的生意都做，在愛情裡則有專屬於他的溫柔面，他透露：「這次的表演朝較輕鬆的方向進行，不像以往硬朗的大哥形象。」他也隨身準備了打火機來呼應角色。陽靚則坦言這次的角色「西施」，最大的挑戰就是「辣」，她為戲苦練鋼管舞，「練習了大概一個多月，全身冒瘀青，這次接觸後才發現，鋼管是極限運動，跳電子花車是非常值得尊敬的職業。」林鶴軒（大鶴）收起以往的學生形象，首次嘗試演出犯罪集團的一份子，他笑稱：「算是一種黑化的大鶴，對於這樣微反派的我，我給這個角色的註解是『善良的混蛋』，希望帶給觀眾不一樣的我。」劇本中最吸引他的地方是警匪對峙追逐的場面，林鶴軒表示：「看劇本的時候就已經熱血沸騰，我和慷仁哥是第一次合作，劇中要跟他一起在公路逃亡、出生入死，非常期待跟他的對手戲，以及藉著拍戲可以探訪全台各地的秘境。」