頑固型多發性骨髓瘤不灰心　全口服療法免進出醫院

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多發性骨髓瘤好發於年長者 體力因素治療方式更受限
多發性骨髓瘤是一種血液型癌症，因骨髓內漿細胞異常增生，進而佔據正常細胞作用空間並影響其功能。黃聖懿醫師表示，此疾病尤其好發於年長者，平均患病年齡逾60歲，而當年長患者面臨多發性骨髓瘤伴隨而來的免疫系統惡化、造血功能下降、骨頭病變、高血鈣、腎衰竭及貧血等問題，勢必更難以承受。
黃聖懿醫師說明，目前多發性骨髓瘤治療除了自體造血幹細胞移植之外，標準療法就是以多重藥物合併治療，包含蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑及類固醇，而當使用標準療法疾病也不見起色，或經治療後再度復發，即定義為「頑固型多發性骨髓瘤」。
新冠肆虐就醫不便 全口服藥物減少到院次數
黃聖懿醫師分享，頑固型多發性骨髓瘤患者治療選擇本就不多，若以針劑注射治療，患者一週至少需回院一次，臨床上除了碰到像上述七旬婦人就醫不便，車程遙遠的案例，也曾遇過受新冠肺炎疫情影響，不願頻繁至醫院治療的患者。而不論哪種治療，服藥規律性相當重要，所幸近來出現多發性骨髓瘤全口服藥物療法，提升患者治療方便性之外也有助於減少長者暴露於新冠肺炎感染風險中的機會。
根據去年健保署統計數據顯示，2008-2016這幾年來，口服藥組回診就醫次數較針劑組少三成，黃聖懿醫師指出，此方便性對行動不便的年長者而言，有蠻大幅度的幫助。
醫籲患者勿輕言放棄 藥物發展兼顧療效及生活品質
過去多發性骨髓瘤只能靠化學治療，需頻繁住院且伴隨掉髮、免疫力降低、噁心嘔吐等副作用，且療效相較不佳，患者平均存活期僅兩年多，因此患者一經確診常會陷入絕望中，甚至可能放棄治療。
黃聖懿醫師強調，隨著醫學進步，多發性骨髓瘤用藥已有突破性發展。現今藥物無論是標靶治療、免疫治療；以注射形式或口服，都能協助減少副作用產生，延長患者平均存活期同時保有生活品質。以全口服藥物療法為例，副作用多以腹瀉為主，雖也會造成生活上的影響，但適量搭配止瀉藥物，或儘量減少攝取促進腸胃蠕動的食物，都能協助改善。因此患者千萬不要灰心，勿輕言放棄，在積極接受治療之下，找回原先的生活並不是不可能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53104
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