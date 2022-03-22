近視控制新科技　學童專用日拋更簡單

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6至8歲近視度數暴增危險期 盡早介入控制度數
麥珮怡醫師指出，正處於成長階段的學童，特別是幼稚園大班到小學中低年級，是近視度數增加的高危險群。美國醫學會雜誌中有研究指出，2020年疫情爆發後6歲學童近視率比前一年增加了3倍多，且6-8歲學童的平均近視度數都有明顯的增加。建議家長3歲就可以開始帶孩子到專業的眼科診所，進行全面的綜合眼視光檢查，越早發現問題，就可以越早對症下藥，降低患上高度近視的風險。
而已經近視的學童家長也不要太過緊張，目前已發展出許多種控制近視的方法，如長效散瞳劑、角膜塑型片以及特殊的周邊離焦鏡片，和學童近視控制專用日拋，都是可選擇的項目之一。只要經過專業醫師檢查評估，選擇適合自己的方案，並遵醫囑定期回診，就能有效減緩近視度數的增加。
學童近視控制專用日拋 度數增加量減緩59%
「以我自己的孩子為例，疫情之前我都會幫她定期檢查，還有安排桌球等運動課程，假日也會全家一起出遊，讓孩子多接觸大自然。但愛看書、彈琴的她，在經過長時間的居家學習之後，只點散瞳劑的控制效果不太理想。經過詳細的檢查評估，並與孩子充分討論之後，便決定幫她驗配『學童近視控制專用日拋』。」
研究報告指出，配戴學童近視控制專用日拋的患者與一般隱形眼鏡配戴者相比，3年後的屈光度數增加量減緩了59%，眼軸長的增加減緩52%。其配戴方式跟一般成人配戴的日拋隱形眼鏡一樣，每日早上去學校之前配戴，回家用完即丟，不用清洗、異物感低，同時也免去框架眼鏡的束縛，讓孩子在學習和生活上都更加便利。大學眼科自109年持續追蹤使用者，結果顯示使用這種矯正方式的學童，不僅滿意度高，且有超過九成家長願意讓孩子繼續配戴，因不但能控制近視度數，對孩子的生活品質也有大大提升。
多元控制隨生活習慣調整 追蹤視力、度數別忘了眼軸長
麥醫師補充，學童近視控制不是單選題，隨著孩子的年齡、生活方式以及度數的變化，醫師也會因應當時的狀況對症下藥。13歲的成小弟，小六開始在大學眼科配戴角膜塑型，雖然一年來控制效果很不錯，但升上國中之後，由於睡眠時間不足、塑型時間不夠，導致白天視力不穩定。與醫師提出問題並討論後，便建議成小弟改戴學童近視控制專用日拋，目前配戴半年，白天視力穩定，且眼軸長也都控制得很好。建議家長可以幫孩子建立完整的視力健康檔案，除了記錄孩子的視力、度數之外，眼軸長的追蹤也是重要指標之一。
麥醫師也提醒家長，任何矯正方式都有其注意事項，比如長效散瞳劑的副作用是畏光，外出時要記得搭配抗UV太陽眼鏡；在配戴隱形眼鏡類型的治療方式時，清潔衛生習慣一定要做好、不能戴著隱形眼鏡游泳等；配戴框架眼鏡要確認鏡架有沒有戴正、變形，否則也會影響控制效果。除此之外，生活中養成良好的用眼習慣，更是守護孩子視力健康必不可少的重要因素，正確治療和良好習慣雙管齊下，才能幫助孩子守住清晰視界，迎向美好未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53141
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