日本官方認證台灣「1缺陷」！想活要靠它 網愣：太丟臉
台灣雖然擁有許多美食、古蹟文化等等風情，深受不少外國人喜愛，但因為地狹人稠，往往在交通問題上出現不少批評聲浪，甚至連台灣人自己都看不下去。近日，就有網友發現，台灣交通的危險程度，竟然被日本官方做成一份安全指南，等於是日本官方認證台灣「交通混亂」的現象，讓網友大感傻眼直呼「真的好丟臉」。
一名網友在PTT貼文指出「日台交流協會公告的這份安全指南啦！台灣的交通真的危險到被國外認證，有人說台北交通比較好，實際上也沒差多少，都一樣一堆車沒在讓行人的」只見這份官方的安全指南中，引述台灣警方的統計數據，指出台灣交通事故件數高於犯罪數量，也提醒留在台灣的日本民眾，應該要知曉台灣在交通條件與風俗習慣上的差異，要有明確的意識。
而根據日台交流協會這份報告，包含行人交通守則中提到「台灣駕駛傾向車輛優先，而不是行人優先，時刻意識其駕駛禮節不如日本」；「不論任何時段，即使是綠燈過斑馬線，也應該確實確認周圍車輛」；「請小心在行人面前勉強通過的右轉車輛」；「摩托車在人行道停車是普通情事，摩托車在人行道騎行也時有所見，即使在人行道」。
貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「真的世界看見台灣啊＝＝超丟臉」、「第一條我真的抬不起頭....明明禮讓行人是天經地義的事情，被拿出來特別講」、「對策應該還有120點沒講完吧」、「丟臉丟到國外去了，無言」、「行人守則每一條根本都不應該出現，台灣人就是一堆三寶」、「台灣日常早就沒救了....」、「台灣交通沒救到要寫安全指南教日本人怎麼活命＝＝，真的好丟臉」。（編輯：張嘉哲）