疫情降溫終要脫「罩」見人　拉起鬆弛、雙下巴「礙美」警報　

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拉提的方式選擇不少，包含埋線、玻尿酸、電波及音波拉提等，相信許多民眾在進行醫美療程前也都會事前上網作功課。然而，醫學美容產業發展快速，儀器也持續在改良與優化，要如何確認網路上的資訊是否已過時？知名醫美診所執行長王祚軒醫師建議，因醫師本身都會持續關注各項臨床最新研究，因此，民眾如能儘量從醫師端獲取正確資訊，並進行完整的事前溝通，術後效果才能更接近民眾心中理想值。
傳統音波拉提疼痛度高 新型探頭助改善
以熱門度排行前三的音波拉提為例，藉聚焦式超音波將能量精準傳遞到SMAS筋膜層形成熱凝結點，讓原本鬆垮的筋膜層進行收縮，同時刺激膠原蛋白增生，達到漸進式改善。雖然效果自然、有感，但因療程中疼痛度高，也讓許多民眾心生退卻之意。
王祚軒醫師指出，過去音波拉提使用點狀探頭，面積較小，需多發施打，故治療過程中疼痛感較高，耗時也較長，且術後紅腫情形需時間恢復；所幸近來隨著醫美科技進步，線性探頭的出現大幅改善療程舒適度，因線性探頭一次作用的範圍較大，可有效縮短療程時間，且作用溫度相較過去降低7度，提供更快速有效、舒適安全的新選擇，可以說是「拉提界的新革命」。
美麗更加分 凍齡女神天心分享秘訣
知名女星天心也說，以前一直想嘗試音波拉提，但礙於行程滿檔，擔心實在沒有時間等皮膚狀況恢復，常是「心動但無法行動」。後聽親友提起現在的拉提儀器更加進步，恢復期已經越來越短，嘗試之後沒想到不僅過程沒有想像中的疼痛，結束後也僅冰敷5-10分鐘左右就已幾乎看不出紅腫，隔天照樣上妝、工作，並沒有影響到原本的作息，直呼真是：「太好了！」
除此之外，天心分享自己的凍齡訣竅，秘訣就是要「留時間與肌膚對話」。她每天早晚都會保留一段個人時光，沏花茶、播放輕音樂，與自己來場沉浸式對話，適時地放鬆加上新一代醫美療程的加持，感覺真的美麗更加分！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53149
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