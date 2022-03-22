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《咒》剛上映賣爆2300萬！片尾曲藏靈異現象　影迷全發毛

▲恐怖片《咒》短短上映四天，全台票房突破2300萬，人氣相當高。（圖/牽猴子提供）
▲恐怖片《咒》短短上映四天，全台票房突破2300萬，人氣相當高。（圖/牽猴子提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 16:30:00

台灣恐怖電影《咒》短短上映四天，全台票房賣破2300萬，榮登全台票房冠軍，由導演柯孟融執導，靈感來自駭人聽聞的高雄真人真實事件，要喚醒觀眾內心深處的極致恐懼。而不過，官方Tik Tok先前曾經發佈一段影片，工作人員在試聽電影片尾曲時，卻意外發現一段靈異現象，如今在電影上映之後，又被廣傳討論。

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《咒》官方Tik Tok貼文指出「你有聽到嗎？《咒》導演到泰國做音效，原本只是純女聲的聲音，但仔細聽就會聽得到的男生哼唱聲跟著，檢查所有從台灣帶去的檔案跟隨身碟，根本就沒有這條男聲，連入行的泰國混音師也不知道為什麼，戴耳機真的可以聽到，真實事件，沒有給你唬爛」。

▲女主角蔡亘晏、男主角高英軒皆表示《咒》是一部讓他們很驕傲的作品，能成為這部電影的演員真的很幸福。（圖／牽猴子）
▲女主角蔡亘晏、男主角高英軒皆表示《咒》是一部讓他們很驕傲的作品，現正熱映吸引不少觀眾朝聖。（圖／牽猴子提供）
貼文一出，網友紛紛回應「聽到雞皮疙瘩，好可怕」、「看完電影滑到這篇，未免也太可怕了吧」、「靈異公社也有人轉發，真的戴耳機有聽到，超可怕」、「去看完了，只能說這部真的很有水準，這個配樂用心良苦」、「真的戴上耳機，真的聽到有男生的聲音ㄟ！QQ」、「還真的有.....本來考慮要去看，聽一個不敢看，也太可怕」。

而《NOWnews》也實際聽過後發現，若使用手機或者電腦放出該段配樂，會發現只有純女聲的聲音，但戴上耳機之後，卻能聽見女聲中還墊著一個男生的聲音，由於正好是鬼片配樂，讓人不禁寒毛直豎，連製片單位及資深的混音師都無法解釋這一切，意外掀起另一波話題。（編輯：張嘉哲）

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