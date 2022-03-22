《咒》剛上映賣爆2300萬！片尾曲藏靈異現象 影迷全發毛
台灣恐怖電影《咒》短短上映四天，全台票房賣破2300萬，榮登全台票房冠軍，由導演柯孟融執導，靈感來自駭人聽聞的高雄真人真實事件，要喚醒觀眾內心深處的極致恐懼。而不過，官方Tik Tok先前曾經發佈一段影片，工作人員在試聽電影片尾曲時，卻意外發現一段靈異現象，如今在電影上映之後，又被廣傳討論。
《咒》官方Tik Tok貼文指出「你有聽到嗎？《咒》導演到泰國做音效，原本只是純女聲的聲音，但仔細聽就會聽得到的男生哼唱聲跟著，檢查所有從台灣帶去的檔案跟隨身碟，根本就沒有這條男聲，連入行的泰國混音師也不知道為什麼，戴耳機真的可以聽到，真實事件，沒有給你唬爛」。
貼文一出，網友紛紛回應「聽到雞皮疙瘩，好可怕」、「看完電影滑到這篇，未免也太可怕了吧」、「靈異公社也有人轉發，真的戴耳機有聽到，超可怕」、「去看完了，只能說這部真的很有水準，這個配樂用心良苦」、「真的戴上耳機，真的聽到有男生的聲音ㄟ！QQ」、「還真的有.....本來考慮要去看，聽一個不敢看，也太可怕」。
而《NOWnews》也實際聽過後發現，若使用手機或者電腦放出該段配樂，會發現只有純女聲的聲音，但戴上耳機之後，卻能聽見女聲中還墊著一個男生的聲音，由於正好是鬼片配樂，讓人不禁寒毛直豎，連製片單位及資深的混音師都無法解釋這一切，意外掀起另一波話題。（編輯：張嘉哲）