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生育率直直落　兒盟籲成立少子化專責機關

生育率直直落　兒盟籲成立少子化專責機關
生育率直直落　兒盟籲成立少子化專責機關

健康醫療網

2022-03-22 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據內政部2021年全台人口統計數據，2020年我國首見人口負成長現象，2021 年每月出生數均低於死亡數，全國總人口數更較前年減少18.5萬人。另外，2021 年出生人口、結婚對數雙雙也創下歷史新低，生育率已連續7年下降，顯示我國少子化問題嚴峻。

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減輕家長育兒負擔　有感政策排序

根據兒盟《2021 年學齡前育兒家庭現況與需求調查》發現，對育有6歲以下幼兒的家庭來說，減輕家長育兒負擔「最有感」的政策排名，除了政府近年不斷加碼的育兒津貼、托育補助等措施外，上榜的政策還包括：給予賦稅優惠、增加公共化幼托服務、育兒家庭購屋優惠/租屋補助、七天有薪家庭照顧假、國教向下延伸一年等，換言之，除了經濟支持政策外，育兒家庭殷殷期盼的政策，還觸及友善育兒職場、住宅、托育、教育、賦稅等政策面向。

檢視少子化政策  積極聽取父母聲音

民間團體為現行的少子化政策把脈，診斷出「缺整合、缺評估、欠周延」三大病因。而行政院 2018 年核定通過「少子女化對策計畫」，看似回應生育率下降的問題，但該計畫實質上仍缺乏部會間的橫向整合。此計畫上路以來，似乎淪為各部會紙上作業，跨部會間缺乏積極合作。

少子化危機　３訴求提供育兒支持

兒福聯盟董事長暨兒童健康聯盟理事長林志嘉、兒盟執行長白麗芳、兒科醫學會理事長李宏昌、瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福、家扶基金會處長周大堯等民間團體代表與跨黨派立委，針對少子化危機向政府提出三項訴求，呼籲政府對症下藥：一、行政院成立少子化專責機關，部會資源要整合；二、少子化政策成效要評估：針對現行各項少子化政策滾動式檢討與修正；三、家長需求列少子化政策優先：推出讓家長更有感的全方位少子化對策。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53132

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