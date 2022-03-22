生育率直直落　兒盟籲成立少子化專責機關

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據兒盟《2021 年學齡前育兒家庭現況與需求調查》發現，對育有6歲以下幼兒的家庭來說，減輕家長育兒負擔「最有感」的政策排名，除了政府近年不斷加碼的育兒津貼、托育補助等措施外，上榜的政策還包括：給予賦稅優惠、增加公共化幼托服務、育兒家庭購屋優惠/租屋補助、七天有薪家庭照顧假、國教向下延伸一年等，換言之，除了經濟支持政策外，育兒家庭殷殷期盼的政策，還觸及友善育兒職場、住宅、托育、教育、賦稅等政策面向。
檢視少子化政策 積極聽取父母聲音
民間團體為現行的少子化政策把脈，診斷出「缺整合、缺評估、欠周延」三大病因。而行政院 2018 年核定通過「少子女化對策計畫」，看似回應生育率下降的問題，但該計畫實質上仍缺乏部會間的橫向整合。此計畫上路以來，似乎淪為各部會紙上作業，跨部會間缺乏積極合作。
少子化危機 ３訴求提供育兒支持
兒福聯盟董事長暨兒童健康聯盟理事長林志嘉、兒盟執行長白麗芳、兒科醫學會理事長李宏昌、瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福、家扶基金會處長周大堯等民間團體代表與跨黨派立委，針對少子化危機向政府提出三項訴求，呼籲政府對症下藥：一、行政院成立少子化專責機關，部會資源要整合；二、少子化政策成效要評估：針對現行各項少子化政策滾動式檢討與修正；三、家長需求列少子化政策優先：推出讓家長更有感的全方位少子化對策。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53132
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw