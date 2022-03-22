名家論壇》盧燕俐／存好頭期款該棄房買股？

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我忍不住在大家面前，分享了一個真實故事。一位政治系副教授，多年來工作積蓄數百萬元，去年初，原打算買房，但四處看屋後，被賣方的高姿態給嚇到，正猶豫是否該等過幾年房價回檔時，再來買房；恰巧，某日，遇上同校財經系教授，兩人聊起股市，對方胸有成竹的說，「群創的財報我研究很久，基本面強勁，後市大有可為！」
於是，政治系副教授就在4月底，從買房資金中抽出300多萬元，買進100張群創，平均成交價落在31元。沒想到，隨著新冠疫苗問世，疫情受惠的面板族群股價也大修正，群創至今只剩下17元，副教授當初拿出的310萬元，整整蒸發掉了140萬元。
更讓副教授感到不平的是，「房價越墊越高，我在股市和房市都撲了個空！」讀到這，或者讀者會說，「副教授就是運氣不好啊，如果拿去買0050，起碼還能有所斬獲！」
沒錯，如果對選個股把握度不高，布局市值型的0050或006208，會是最佳選擇。可是，單筆大資金買，一遇到任何風吹草動甚至股災，內心能否熬得過去，不被上沖下洗的行情洗出來，又是另一大挑戰。
因此，我給這位女性觀眾的建議是，「單筆大資金買理財商品，一定是自己有十足把握，做了透徹研究，而非道聽塗說，才能降低買進後大賠的風險。」
還記得去年初，有對小夫妻也是決定「棄房買股」，把原先規劃的買房頭款與裝潢資金，全重壓到台積電，當時買進的成本是640元，今年一月，台積電一度漲至688元，伴隨著外資賣壓，又跌回至580元。儘管台積電的長線競爭力無庸置疑，但這一年來，相信這對小夫妻心情也是備受煎熬。
同時，我也針對這位觀眾，提出另一種解決方案，「買屋與買股計畫，不全然不能同時進行，或者買總價低一些的房子，多餘的資金，再來買0050與台股基金；不然就是努力工作兼差，多賺些閒錢，透過定期定額，慢慢累積財富。」
不同階段的人生，總面臨許多重大決策。每個決策的背後，也代表不同的機會成本，到底該怎麼做，網路風向只是一種說法，不妨也請教成功和失敗者的經驗，有利於做最全面性的判斷。