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名家論壇》盧燕俐／存好頭期款該棄房買股？

▲工作多年，好不容易存了一筆資金，該拿來當買房的頭期款還是買股票才好呢？（圖／NOWnews資料照片）
▲工作多年，好不容易存了一筆資金，該拿來當買房的頭期款還是買股票才好呢？（圖／NOWnews資料照片）

文/盧燕俐

2022-03-22 14:40:01

「燕俐老師，我和先生工作多年，好不容易存了200多萬，原本打算拿來當買房的頭期款，可是，股市這麼熱，加上政府又在打房，很多網友都說現階段買房不如買股，所以，我是不是乾脆全放進股市，等獲利翻倍後，再來買房也不遲？」演講會後，一位觀眾訴說著她的煩惱，彷彿正要做下人生重大決定。

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我很能理解她的掙扎，誰不希望在股市快速獲利，一圓買屋、創業、提早退休的夢想。但前提是，要選對好股，逢低布局，並有信心久抱，才能賺到波段財。而單單「選好股、便宜買」這件事，就是門大學問，讓不少理財新鮮人吃了敗仗。

我忍不住在大家面前，分享了一個真實故事。一位政治系副教授，多年來工作積蓄數百萬元，去年初，原打算買房，但四處看屋後，被賣方的高姿態給嚇到，正猶豫是否該等過幾年房價回檔時，再來買房；恰巧，某日，遇上同校財經系教授，兩人聊起股市，對方胸有成竹的說，「群創的財報我研究很久，基本面強勁，後市大有可為！」

於是，政治系副教授就在4月底，從買房資金中抽出300多萬元，買進100張群創，平均成交價落在31元。沒想到，隨著新冠疫苗問世，疫情受惠的面板族群股價也大修正，群創至今只剩下17元，副教授當初拿出的310萬元，整整蒸發掉了140萬元。

更讓副教授感到不平的是，「房價越墊越高，我在股市和房市都撲了個空！」讀到這，或者讀者會說，「副教授就是運氣不好啊，如果拿去買0050，起碼還能有所斬獲！」

沒錯，如果對選個股把握度不高，布局市值型的0050或006208，會是最佳選擇。可是，單筆大資金買，一遇到任何風吹草動甚至股災，內心能否熬得過去，不被上沖下洗的行情洗出來，又是另一大挑戰。

因此，我給這位女性觀眾的建議是，「單筆大資金買理財商品，一定是自己有十足把握，做了透徹研究，而非道聽塗說，才能降低買進後大賠的風險。」

還記得去年初，有對小夫妻也是決定「棄房買股」，把原先規劃的買房頭款與裝潢資金，全重壓到台積電，當時買進的成本是640元，今年一月，台積電一度漲至688元，伴隨著外資賣壓，又跌回至580元。儘管台積電的長線競爭力無庸置疑，但這一年來，相信這對小夫妻心情也是備受煎熬。

同時，我也針對這位觀眾，提出另一種解決方案，「買屋與買股計畫，不全然不能同時進行，或者買總價低一些的房子，多餘的資金，再來買0050與台股基金；不然就是努力工作兼差，多賺些閒錢，透過定期定額，慢慢累積財富。」

不同階段的人生，總面臨許多重大決策。每個決策的背後，也代表不同的機會成本，到底該怎麼做，網路風向只是一種說法，不妨也請教成功和失敗者的經驗，有利於做最全面性的判斷。
 

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