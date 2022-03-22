T1／「獵鷹航空」劉駿霆猛扣引起熱議　驚人體測數據曝光

台灣運彩xT1聯盟上週再由南部雙雄臺南台鋼獵鷹和高雄全家海神主場接力開戰，儘管獵鷹少了「新台灣人」阿提諾（William Artino）助拳，依舊打出精彩好球，再度擊敗台灣啤酒英熊，「獵鷹航空」劉駿霆單場演出超猛雙灌更是引爆話題，而他在季前體測完整數據也隨之開箱；海神主場同步發威，「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）再見補籃氣走新北中信特攻，單週再奪兩勝，穩居聯盟龍頭。
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臺南台鋼獵鷹本季有位超狂新秀冒出頭，「獵鷹航空」劉駿霆雖然身高僅188公分，卻擁有過人的體能條件，不僅彈跳力驚人，彈速更是爆發力十足，讓他頻頻升空演出灌籃秀，上週日主場迎戰台灣啤酒英熊，劉駿霆單場又演出超猛雙灌，先是在開賽不久獵鷹隊長龍弘元中距離出手落空，劉駿霆第一時間衝進禁區直接上演雙手補灌，隨後在第三節又再接獲劉人豪妙傳，在合法衝撞區前就起飛暴扣，光靠這兩灌就讓鄉民高潮，在PTT引起熱議。去年8月劉駿霆已在聯盟舉辦的體測會展現出勁爆的體能，當時他在垂直起跳項目，高度達80公分，排名高居第三，和「黑豹」阿巴西跳得一樣高，而在19公尺測速，他以2秒94排名第一，凸顯他恐怖的爆發力，至於禁區敏捷度12秒60和折返跑3秒83，也都名列前茅，當時就讓人留下深刻印象。
驚奇二：獵鷹專剋英熊對戰二連勝 爐主還很難說
臺南台鋼獵鷹雖仍在本季排名墊底，但上週日又拿台灣啤酒英熊開刀，讓他們瞬間又拉近和聯盟第五桃園雲豹的距離，目前僅落後0.5場勝差，聯盟爐主到底是誰？目前仍難下定論。本月5日，獵鷹作客英熊，當時少了「新台灣人」阿提諾（William Artino）助拳，獵鷹改以小球應戰，靠著兩位洋將吉伯特（Marcus Gilbert）、賈西亞（Chuck Garcia Jr.）各拿28分領軍，獵鷹爆冷奪下對戰首勝，上週兩隊相隔14天再碰頭，獵鷹這次有了主場球迷助威，小球跑轟火力更加兇猛，吉伯特單場飆進6記三分球，狂轟個人新高35分，幫助獵鷹半場就取得17分領先，下半場更頂住英熊反撲，最終以110比99奪得對戰二連勝，本季獵鷹拿到四勝，其中兩勝桃園雲豹，另外兩勝都是英熊貢獻，難怪連英熊總經理哈孝遠都開玩笑說：「現在獵鷹的球迷都很喜歡我們！」
驚奇三：百分百男人還不夠 庫薩斯再見補籃氣走特攻
高雄全家海神「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）延續2月最佳外援的火熱狀態，上週主場分別對上桃園雲豹和新北中信特攻，再度展現出制霸禁區的威力，先是對戰雲豹，上場僅22分54秒就以8投8中、8罰8中的百分百命中率，拿下24分、9籃板、1助攻、3抄截和1阻攻，成為聯盟首位出手5次以上的百分百男人。光是單場投籃及罰球命中率百分百就已夠威，沒想到庫薩斯還不知足，上週日對戰特攻，又扮演絕殺英雄，終場前3.1秒兩隊98比98戰成平手，海神洋將霍爾（Ferrakohn Hall）三分出手落空，庫薩斯趕在槍響前空中補籃擦板命中，壓哨絕殺特攻，幫助海神再奪四連勝，也拉開和特攻的領先差距，目前以3場勝差穩坐聯盟龍頭寶座。
驚奇四：RBC太狂 聯盟最猛本土非他莫屬
新北中信特攻「黑豹」阿巴西經過1週輪空休兵後，上週作客高雄全家海神再度強勢出擊，即使面對海神的盯防，他依舊打出洋將級數據，全場23投10中包括5記三分球，豪取全隊最高29分，另有4籃板、3助攻和3抄截，雖然特攻因遭庫薩斯（Mindaugas Kupsas）絕殺最終2分惜敗，但阿巴西個人表現精采，再度證明自己絕對是聯盟本季最猛本土。即便擁有絕佳的體能天賦，阿巴西仍憑藉著苦練，不斷進化，不僅三分球投籃穩定度大增，也練就出拋投等進攻技巧，讓他的得分手段更加多元，更難能可貴的是他在解讀防守的能力也大為精進，總教練李逸驊大讚：「阿巴西就像海綿一樣不斷吸收各種籃球相關的知識與技巧，本季進步最多的就是在解讀對手防守，讓他可以知道面對各種防守時需要以何種方式才能有效得分，因此才能造就出他高效的進攻效率。」
驚奇五：太陽隊長回春 改當哲學家狂飆三分
臺中葳格太陽36歲隊長陳靖寰球風剽悍，打死不退，還因過往幾次的「折手」犯規，被網友戲稱「折手哥」，但本季轉戰太陽，陳靖寰不再折手，改當三分哲學家，狂飆三分彈，上週六作客臺南台鋼獵鷹，陳靖寰三分火力全開，三分線外出手13次命中8球，追平由台灣啤酒英熊射手李啓瑋保持的聯盟本土單場最多三分球紀錄，拿下全隊最高32分，助太陽輕取獵鷹。本季陳靖寰表現回春，不僅在防守端依舊強悍、難纏，進攻端更是手感發燙，本季場均三分球出手5.7次命中2.6球，平均可拿11.9分、3.1籃板、2.5助攻和0.7抄截，談到表現，陳靖寰說：「到了我這個年紀，什麼大風大浪沒見過，現在就是享受籃球，珍惜還能打球的時光，把握每次出手的機會，其他的事都沒多想。」
驚奇六：先發打5秒 呂濟而告別特攻轉戰獵鷹
上週五新北中信特攻宣布網羅旅外控衛球星林韋翰，轟動台灣籃壇，隔日特攻和臺南台鋼獵鷹達成交易，將呂濟而交易至獵鷹，上週日特攻作客高雄全家海神，成了呂濟而效力特攻最終戰，為了感謝呂濟而本季對球隊的貢獻，特攻幫呂濟而辦了1場簡短的告別儀式，特別讓呂濟而先發上陣，洋將馬龍（Marlon Johnson）跳球後將球撥給呂濟而，雖在海神主場，但高雄球迷依舊響起掌聲，歡送呂濟而，短短5秒，呂濟而接球後便將球放至界外，隨後下場和教練、隊友擁抱，儀式雖短，但溫馨感人，凸顯特攻對呂濟而的滿滿謝意，而呂濟而也在IG寫下感謝文謝謝特攻的照顧，也表示：「不管在哪，我還是會保持一樣的心態為球隊貢獻。」隨著交易底定，最快本週五獵鷹作客桃園雲豹就可看到呂濟而改披獵鷹戰袍上陣應戰。