T1／「獵鷹航空」劉駿霆猛扣引起熱議　驚人體測數據曝光

台灣運彩xT1聯盟上週再由南部雙雄臺南台鋼獵鷹和高雄全家海神主場接力開戰，儘管獵鷹少了「新台灣人」阿提諾（William Artino）助拳，依舊打出精彩好球，再度擊敗台灣啤酒英熊，「獵鷹航空」劉駿霆單場演出超猛雙灌更是引爆話題，而他在季前體測完整數據也隨之開箱；海神主場同步發威，「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）再見補籃氣走新北中信特攻，單週再奪兩勝，穩居聯盟龍頭。





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