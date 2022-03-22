全面照護急性腦中風　新竹台大分院建立跨科團隊

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一名47歲男性，因突發性右側手腳完全無力、言語障礙及意識模糊緊急就醫，經檢查確診為急性缺血性腦中風，且有大血栓堵塞於顱內大動脈。蔡力凱主任指出，經即時施打血栓溶解劑，患者已逐漸恢復言語和意識，再接受血栓移除術治療後，藉由導管將動脈內的血栓取出，病人的手腳力氣已復原，後續發現病人有頸動脈栓塞性狹窄，也在神經外科協助下完成頸動脈手術。
跨科部腦中風團隊 提供全時照護
蔡力凱主任說明，為提供患者全方位的照護，院內建立跨科部的腦中風團隊，包括急診及神經科醫師在短時間內完成中風評估和進行血栓溶解治療，經內外科及神經放射科醫師可提供專業的血栓移除術治療，以及後續再由神經科、內科和復健科的合作照護；此外，針對中風病因的探究及跨科部的處理，也能充分幫助病人預防二次中風的發生。
出現類似中風症狀別大意 應緊急就醫治療
因此若患者突然出現包括突發性半側肢體無力或麻木、言語障礙、複視或平衡失調等類似中風症狀，就應盡快就醫。蔡力凱主任強調，透過即時的腦中風評估及緊急治療，並接受完整的腦中風病因檢測和適當處置，且遵照醫師指示規律服藥，並養成良好生活習慣，就能預防腦中風再次復發。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53139
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