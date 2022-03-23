特企／COMEBUY「鮮萃大麥紅茶」系列獲ITQI殊榮

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今年正式邁入二十年的COMEBUY，更是領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行逐批茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。本次再推薦(鮮萃大麥紅茶)讓人撕開杯膜，就能聞到陣陣撲鼻而來的新鮮大麥香氣，以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成，其口感溫潤、風味迷人，對於喜歡喝飲料又在乎健康的粉絲，更是滿足不加糖也可擁有甘甜麥香的訴求。
最夯風味冰棒 夏日經典回歸
隨著天氣漸漸變熱，除了來杯冰冰涼涼的飲料最是解渴，COMEBUY更於去年推出兩款經典風味(蘋果冰茶、百香搖果樂)冰棒，讓大家不只用喝；同時還能滿足咀嚼快感。今年更已悄悄現身在賣場通路的(自動販售機)，讓大家更即時來根冰棒解夏，喜歡蘋果冰茶、百香搖果樂飲品的粉絲，現在也能於全台「大潤發」通路直接找到盒裝組，直接分享幸福酸甜的好滋味。預計盛夏將再趁勢推出廣受粉絲熱愛的現萃神話經典(海神奶茶雪糕)，以及本次榮獲2022世界頂級美味大獎 ITQI「風味絕佳獎章1星殊榮」(大麥奶茶雪糕)，不管是清爽酸甜或濃郁奶香，都將滿足夏天沁涼的渴望。
LINE好友免費加料五擇一
活動時間：2022年4月1日－2022年4月10日
活動說明：凡於活動期間，至現場購買(大麥系列飲品)出示LINE好友主選單優惠圖，每筆消費可擇乙杯加料五擇一。
加料選項：椰果、愛玉、蘆薈、粉條、寒天晶球
注意事項：
1.每筆消費可擇乙杯使用，不可拆單及店內其它優惠併用。
2.優惠加料選項，實際依各門市提供為主。
3.COMEBUY保留修正、暫停或終止活動之權利。
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