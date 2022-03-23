【景觀住宿】隱藏在深山的景觀住宿，在大自然裡享受無人打擾的休假時光

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圖/IG @louisalin57
同時坐擁山與海的九份一直是雙北人週末旅行的首選之一，不遠的距離就能感受到城市中沒有的愜意感，而想享受遠離塵囂的氛圍，不妨來「數樹」住一晚。這間水泥老屋原是山水墨畫家李成宗的居住地，因年事已高，改由CNFlower的創辦人凌宗湧接手，以不改變房屋結構下，擺設多樣旅居國外時帶回的好物，如法國的紅銅浴缸與多樣歐洲古件等，在復古風格的建築中望向窗外，數著數，體驗著獨居山中的美好。
地址：新北市瑞芳區山尖路137號
>> 數樹 ‧ 私房 shu shu FB官網
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宜蘭 有朋會館
圖/IG @judy.shooting圖/IG @sherryshiue
同為台北後花園的宜蘭一直都以多樣的獨棟民宿為人所知，而「有朋會館」就藏身在山林之中，以山為枕、以人為本，是一棟以幾何圖形為主的清水模建築，除了有多種不同風格的主題客房、有美術館能陶冶心靈更有一間無菜單料理餐廳，讓旅客能在數千坪的園區中的大口森呼吸，被譽為溪山間的寶盒，堪稱秘境級的旅宿推薦。
>> 有朋會館-優惠方案
地址：宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路36-11號
電話： 0928-552-516
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苗栗 八角隱士莊園
圖/IG @banbeyaya
苗栗的山裡有這麼一處清幽的民宿「八角隱士莊園」，民宿定位就如同名字般像個不問世俗的隱者居住之地，高達三千坪的莊園只有少數幾棟白色Villa座落於林中，讓大自然與心靈都能得到喘息的空間。民宿內擁有大片落地窗能讓陽光自然灑落，晚上更能步行5-10分鐘到無光害處欣賞螢火蟲，真的像極了住進一座森林，享受大自然的寧靜。
>> 八角隱士莊園-優惠方案
地址：苗栗縣獅潭鄉新豐村八角坑2-1號
電話：+886-963-577866
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台中 樹之間民宿
圖/IG @alice_winnie圖/IG @dolphne_chien
「樹之間民宿」如其名坐落在山林群樹之間，占地約1.25頃，屬於獨棟小木屋，以房間的大片三角玻璃窗在IG上造成一陣打卡風潮，而真正讓旅客回訪的關鍵，是民宿老闆與老闆娘的好客與熱情，民宿內也提供木作課程及烘焙課程可自由選擇參加，是遠離日常重新放鬆享樂的好選擇，另外「樹之間民宿」也是間寵物友善民宿，不論是帶毛小孩、跟閨蜜旅行，「樹之間民宿」都能將時間慢下來享受芬多精的放鬆之旅！
地址：台中市東勢區東蘭路石排巷33-2號
電話：0938-705-974
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南投 珂之幄山莊
圖/IG @linggg.216
位在青青草原附近的「珂之幄山莊」地理位置極佳，房間擁有大片窗戶能欣賞寬闊的視野，是遠眺合歡山、奇萊山的最佳位置，要觀日出、雲海或山巒都能隨心所欲，也因為這樣優勢，讓這裡在清境眾多的歐式民宿中特別突出。民宿主人是一對小夫妻，他們以英國鄉村小鎮Cotswolds為名，打造一座迷人的歐式莊園，希望旅客來此能感受到悠閒渡假的氛圍。
>> 珂之幄山莊-優惠方案
地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路206之11號
電話：049-2802388
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花蓮 迴音谷森林民宿
圖/IG @vivi_n.wu圖/IG @anpanfat
「迴音谷森林民宿」一直是間花蓮知名的民宿，從2007年迴音谷一館到2019迴音谷二館啟用，都時常處於客滿的狀態，這裡除了交通方便離市區很近更因為他絕佳的建築設計與房型受旅人歡迎，從落地窗延伸到天花板的大片玻璃，景致就像被森林中的綠葉所擁抱，晚上不用出門就能觀星，並搭配屋內的清水模建築更顯示出水泥原始樸實感受，來到這裡自然會放慢腳步好好欣賞四周。
>> 迴音谷森林民宿-優惠方案
地址：花蓮市國福街289巷168弄21號（一館）、33號（二館知櫻楓聆）
電話：0965-501333 ‧ 0953-332292
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花蓮 梯田山民宿
圖/IG @kukkakaarna
圖/IG @iam_rosssss
「梯田山民宿」位於花蓮海拔三百米左右的山上，環境清幽空氣中帶有森林獨有的清新，遠看就像一座森林中的秘境城堡，曾在2019年獲選為Airbnb全球十大絕美房源，而梯田山是唯一台灣代表。民宿主人蔡昇達從台中移居花蓮超過十年，對經營民宿有自己一套作法，在這裡沒有電視、網路，但有異國料理私廚餐會、露天電影院、森林音樂會與Live house演出 ，處處可看到民宿主人阿達的生活態度與熱情。
地址：花蓮縣壽豐鄉山邊路二段83巷12號
電話：0910-844-018
墾丁 wandering wals 灣臥
圖/IG @unicatdiary
圖/IG @wenling_0521
隱身於墾丁的臥握在地點上不易尋找與到達，但這樣的過程更能感受到這裡遺世獨立的神秘，在整理後的台階及相思樹林前是一棟由知名女建築師張淑征設計的清水模建築，雖採混凝土工法建造卻不是有稜有角的方形，而是各種圓滑的弧度的設計，在還沒正式營運前，就已被各大雜誌報導、國際品牌也在此取景拍攝過。建築挑高三米的寬敞高度與大片落地窗景宛如一幅大型山水畫，不難看出設計時是將建築與周圍綠植做一併規劃，呈現出來的氛圍缺一不可，才能叫做「灣臥Wandering Walls」。
地址：屏東縣恆春鎮崁頭路270號
電話：+886 8 8899270
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原文出處 : ReadyGo 【景觀住宿】隱藏在深山的景觀住宿，在大自然裡享受無人打擾的休假時光
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