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海神SUV第二波，Maserati Grecale正式亮相！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-23 03:55:20

經過先前一系列的先導宣傳，Maserati第二款SUV ─ Grecale終於正式揭開面紗，其將會在Maserati旗下Cassino工廠生產，初期共推出GT、Modena與Trofeo三種等級車型，並為紀念新車上市還同步推出限量地PrimaSerie首發特式版，且隨著Maserati新電動車計畫，採用400V純電技術的Grecale Folgore也預計會在2023年問世。

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全新Grecale三款車型的基本尺碼部分，GT為4,846 x1,948 x1,670mm，Modena為4,847x1,979x1,667mm，Trofeo為4,859x1,979x1,659mm，軸距為2901mm；大家最關注的動力配置部分，GT與Modena都是搭載2.0升48V輕油電混合動力系統，最大馬力分別為300hp與330hp，最大扭力同為450Nm，Trofeo則是搭載源自最新超跑MC20的3.0升雙渦輪增壓引擎，最大馬力可達530hp，最大扭力則是620Nm，其中Trofeo可在3.8秒的時間，自靜止加速到100km/h，極速則達285km/h。

為對應其性能，Grecale搭載了具備虛擬轉向與主動避震系統之氣壓懸吊系統，並配有全新VDCM主動式動態控制系統，同時具備COMFORT 舒適、GT、SPORT 運動、CORSA 賽道〈僅限 Trofeo〉及 OFF-ROAD 越野共 5 種駕駛模式。

進入車內，配置Maserati有史以來最大的12.3吋觸控螢幕，以及另有一具8.8吋獨立觸控螢幕；同時還配有Maserati智慧助理 (MIA) 多媒體系統，以及Maserati Connect系統；為提供最佳的車內聆聽環境，Sonus faber音響系統，配置了14支揚聲器，High Premium等級則更增配置21支。

Grecale問世後，對手直指市場上相當暢銷的Porsche Macan，勢必會讓Maserati在銷售上更上一層樓。

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