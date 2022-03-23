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便秘患者20天沒大便積5公斤宿便 醫師徒手挖出

▲中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科醫師張巨成提醒民眾，要多攝取蔬果纖維，水分以及多運動，才能改善便秘。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科醫師張巨成提醒民眾，要多攝取蔬果纖維，水分以及多運動，才能改善便秘。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-23 09:14:20

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，一名58歲的男性患者，約20天都沒有解大便，直到腹脹受不了至該院急診求診，經過大腸直腸外科醫師張巨成，初步以肛門指檢，發現有如石頭般的重物壓在骨盆腔，擔心可能是腫瘤造成阻塞，立即做電腦斷層，發現病人有異於常人約80公分的乙狀結腸，塞了約5公斤重的宿便，至一路向上頂到了橫隔膜、胸腔甚至頂到心臟。張巨成醫師一把一把的將宿便挖出後，病人症狀也得到了緩解，而回家排了十幾次便後，終於將賴在身體20天的宿便驅離出境。

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張巨成醫師表示，病患當時約有6*6公分的糞石，塞在大腸和乙狀結腸交接的地方，因此，只能透過手指將糞石捏碎，花了約10分鐘，大糞石慢慢挖出來。張巨成笑稱，清宿便是每個大腸直腸外科醫師的宿命，養成的過程中一定多少都會碰到類似的問題。

張巨成指出，便秘是相當普遍而且困擾的問題，建議國人要多攝取蔬果纖維，水分，以及多運動，才能改善便秘，同時，也要注意排便習慣是否改變。

張巨成醫師表示，部分病人會如同這位急診病患，有著乙狀結腸過長的問題。乙狀結腸是大腸的最後一段，後面銜接著直腸與肛門。有些病人可能是先天因素，大多是未知的原因，會讓乙狀結腸比一般人更長，而這樣過長的乙狀結腸，平時大多不會有症狀，但卻有可能會造成便秘或是扭轉的問題，而乙狀結腸扭轉，更是需要急診處理的急症，不能不多注意。有任何問題，及早就醫接受專業的建議與檢查以區分便秘或是腫瘤阻塞，有時候，醫師的手指可能就是救星。

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