全台首創墓園元宇宙 南投皇穹陵打造AR天堂異想世界

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從人生終點站角度發想策畫，已故天王巨星「豬哥亮」的大公子「謝順福」與「光時代科技」團隊，聯手為皇穹陵量身製作，設計「虛擬天堂異想世界」。以2022年最夯的元宇宙話題，結合人生終點的墓園，精心策畫【回天堂˙家】一系列充滿奇幻感的獨特體驗。
透過光標籤科技打造的擬真AR場景，參觀者只要拿起手機就可以輕鬆進入虛擬情境【回天堂˙家】奇幻異想世界，迎面光點天使閃爍像是引領著來體驗滿天飛舞的彩蝶、奇異之花、鮮豔鳳凰以及令人佇足讚嘆毘盧精舍上空的法輪!轉動中的法輪光芒長照，巧妙的將「大日如來」光明遍照宇宙一切萬物作最完美呈現。
除了星光大道滿滿的奇幻世界，從皇穹陵入口到戶外草皮區，園區裡的每個角落處處令人驚艷!有精彩豐富的海底世界、可愛圓胖的企鵝、七彩調皮的小萌虎、可愛的小沙彌……等各種有趣互動體驗，隨緣居咖啡廳裡還有已故天王巨星「豬哥亮」的虛擬分身，吸引不少粉絲合影留念。
皇穹陵邱淑慧總經理說 :希望每個人來到這裡，輕鬆體驗3D.AR虛擬天堂世界時，充分感受到園區裡安定的能量。
「再見」是人生必經之路，一個終點站代表另一個起點站。在這裡，我們可以透過手機，感受到另一個綺麗世界，從這裡我們看見往生者在天堂的安心。
AR虛擬實境【回天堂˙家】天堂異想世界體驗展於2022年3月1日起至清明節後，歡迎民眾於祭奠祖先、緬懷先人之後，也親近大自然、踏青、漫步輕鬆地在園區裡體驗奇幻綺麗的境界。
誠摯請大家共同遵守防疫規定，實名制以及全程配戴口罩、保持適當社交距離，安心的盡情享受奇幻虛擬世界。