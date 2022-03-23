特企／商業空間設計新世代推手　三元素不可或缺！

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「讓空間成為你的名片。」一直是有偶設計的座右銘。有偶設計營運長高瑞宏說：有偶設計不只是空間的創造者，更要創造出企業的品牌價值，讓任何一位客戶走進這個空間的瞬間就彷佛已經認識了這個品牌，了解了企業的文化以及要傳遞的精神，這才是設計公司最大的價值所在。
透過有偶設計改造過後的章嘉企業公司也因此重塑了企業形象，招募來更多年輕新血。章嘉企業總經理黃振榮表示，該公司20多年來致力於研發環境監測設備及勞工安全實驗設備，傳動自動化的產業形象較為冰冷，也不容易找到年輕人才的加入。經過有偶設計的空間規畫後，將企業色調改為綠白相間，代表著環境的保護與實在信任感，投射出愛地球與活力十足的氣氛，也因此讓許多年輕人願意共同來努力，大幅提升了企業的形象。
此外，有偶設計接手不少知名企業委託，從綠藤生機、D card、MAYO、精誠隨想、Tomofun、旋轉拍賣、轉咖啡、VESA亞太品牌商務加速器等，全方位跨足多項行業領域。有偶設計從2014年成立至今，共創造出17581坪效，216組案件，同時高達85%的回案率。林宏諺深信，空間設計不會只是漂亮裝飾，更能夠成為企業主的品牌代言人，有偶設計期許每個合作，皆能與業主共同創造獨一無二的品牌魅力。
有偶設計公司網址：http://www.yoodesign.com.tw/