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特企／商業空間設計新世代推手　三元素不可或缺！

▲有偶設計YOO DESIGN執行長林宏諺、有偶設計YOO DESIGN營運長高瑞宏，發揮「品牌、人、空間」三元素，成為新世代空間設計推手。（圖／品牌提供）
▲有偶設計YOO DESIGN執行長林宏諺、有偶設計YOO DESIGN營運長高瑞宏，發揮「品牌、人、空間」三元素，成為新世代空間設計推手。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-23 12:05:27

無論是辦公室、商業空間、居家住宅，制式傳統的公版設計模組正在逐漸退燒，越來越多年輕企業品牌會將「門面和內在」革新，將設計感融入企業的營運精神與文化主軸，傳達出差異化的裝潢氛圍，來體現企業品牌新面貌。

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有偶設計執行長林宏諺表示：「品牌、人、空間」三元素的深刻連結才是新世代設計王道！空間會說話，而生活的每一刻都是與空間的對話。好比將「品牌」融入設計之中，把「故事」注入空間內，在把「生活」與空間連結，才能將帶給設計生命感，加上保持年輕創新的心，空間設計才不至於淪為制式化的俗套感。

「讓空間成為你的名片。」一直是有偶設計的座右銘。有偶設計營運長高瑞宏說：有偶設計不只是空間的創造者，更要創造出企業的品牌價值，讓任何一位客戶走進這個空間的瞬間就彷佛已經認識了這個品牌，了解了企業的文化以及要傳遞的精神，這才是設計公司最大的價值所在。

透過有偶設計改造過後的章嘉企業公司也因此重塑了企業形象，招募來更多年輕新血。章嘉企業總經理黃振榮表示，該公司20多年來致力於研發環境監測設備及勞工安全實驗設備，傳動自動化的產業形象較為冰冷，也不容易找到年輕人才的加入。經過有偶設計的空間規畫後，將企業色調改為綠白相間，代表著環境的保護與實在信任感，投射出愛地球與活力十足的氣氛，也因此讓許多年輕人願意共同來努力，大幅提升了企業的形象。

此外，有偶設計接手不少知名企業委託，從綠藤生機、D card、MAYO、精誠隨想、Tomofun、旋轉拍賣、轉咖啡、VESA亞太品牌商務加速器等，全方位跨足多項行業領域。有偶設計從2014年成立至今，共創造出17581坪效，216組案件，同時高達85%的回案率。林宏諺深信，空間設計不會只是漂亮裝飾，更能夠成為企業主的品牌代言人，有偶設計期許每個合作，皆能與業主共同創造獨一無二的品牌魅力。

有偶設計公司網址：http://www.yoodesign.com.tw/

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