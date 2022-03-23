特企／亞馬遜前百大電商海歸 擴大在台人力招募計畫！
2015年在美國創立的Hour Loop Inc.，甫於2022年1月正式以股票代碼「HOUR」於美國那斯達克上市，堪稱台灣電商的隱形冠軍。該公司為培育台灣電商人才拓展國際視野，在2019年成立飛輪電商（Hour Loop Inc.台灣子公司）。飛輪電商董事長賴勇全SAM說：「正式擴大在台灣人才招募計畫，無須專業背景，即便是社會新鮮人，只要外語佳，肯投入學習亞馬遜電商操作，百萬年薪絕對給足！」
出身於台北的飛輪電商董事長賴勇全，於12歲時舉家搬遷至美國，家境平凡的他，在奶奶援助學費下，直至獲取美國加州大學的碩士學位，畢業之後就於亞馬遜（Amazon）任職近十年，年薪最高35萬美元。在因緣際會下，突然萌生創業念頭，於是靠著工作所存的10萬美元開始自行創業，生意應接不暇，於是便於2015年在美國註冊創立Hour Loop Inc.，主要業務形態是電商平台亞馬遜（Amazon）上的第三方賣家，以批發價向品牌或製造商大量購買產品，並在亞馬遜上轉售獲利。賴勇全說：「雖然商業模式聽起來很簡單，卻也代表需要更深的技術含量或產業知識才能贏得競爭。」
賴勇全自己獨資，Hour Loop Inc.在第一年靠著販賣公仔擺飾，就有1萬美元的營收，後續便以家飾品、庭院飾品、玩具等為主力商品，在去年營收預估就已高達5000萬美元，成績相當亮眼！賴勇全指出，找尋好的商品，就會直接買斷，不怕庫存的壓力，因為只要是長銷商品就會形成無限的數字利潤。今年，營收預估有信心將會達到1億美元。
「在亞馬遜的巨人腳下，可說是夾縫中求生存，但飛輪不賣行銷故事，只講實際行動，才會一直乘風破浪。」賴勇全表示，在2017年回到高雄後，在2019年成立飛輪電商（Hour Loop Inc.台灣子公司），宣布將以台灣為堡壘，繼續拓張美國消費市場，也因此需要更多年輕人新血來加入團隊。目前飛輪電商在北中南共有200名員工，預計將再招募200名員工。賴勇全有信心強調，未來將率領飛輪電商，拚到全亞馬遜第一名，創造10億美元佳績。