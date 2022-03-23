▲ Maserati 新世代跑旅Grecale 全球正式發表

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Grecale GT：搭載 300hp 的四缸高效混能動力系統。
Grecale Modena：搭載 330hp 的四缸高效混能動力系統。
Grecale Trofeo：搭載 530hp 的 V6 雙渦輪增壓引擎，與 MC20 “Nettuno海王星” 引擎一脈相承。
外型設計
作為傳承 Maserati 新世代設計風格的 Grecale，外觀設計語彙與 MC20 如出一轍。高辨識度的車頭延續MC20頭燈及前氣壩設計搭配水箱格柵。車尾採用「旋鏢型」尾燈設計，延續 Maserati 經典之作 Giugiaro 3200GT，結合流線 coupé 身形。
Maserati在Grecale的車身色漆選擇推出三款車色：GT 為復古銅（Bronzo Opaco），泛有棕銅色調，具有啞光般絲滑的極簡表面；Modena 為幻彩灰（Grigio Cangiante），是由三層色漆交織而成，靈感源自於夏季明快的清新光線；Trofeo 為賽道黃（Giallo Corse）。
Grecale GT 版車身長度 4846 mm 、軸距 2901 mm、高度 1670 mm、寬度 1948 mm，後輪距 1694mm。同時 Grecale 在駕駛性能、操控體驗、零百加速（Trofeo 僅 3.8秒）、極速（Trofeo 為 285 km/h）等皆擁有傲人表現。座艙也以大量實木、碳纖維及真皮等奢華料件鋪成，結合義大利頂級音響 Sonus Faber 3D 音效。
創新科技
搭載全數位科技的 Grecale 為 Maserati首次於駕駛艙採用數位虛擬儀表及數位時鐘，整合所有車輛及駕駛所需資訊，並可在多功能方向盤上輕鬆切換。12.3 吋中央控制螢幕結合 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 智能多媒體系統，是 Maserati 迄今為止配置最大的螢幕規格，並搭配 8.8 吋的多功能控制螢幕。
Grecale 導入全新的車輛動態控制系統（VDCM）及其對車輛的 360° 全方位管控。此外，五種駕駛模式：COMFORT 舒適模式、GT 模式、SPORT 運動模式、OFF-ROAD 越野模式、以及 CORSA 賽道模式（僅 Trofeo 版）。