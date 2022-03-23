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PLG／坦言在CBA有遺憾　周儀翔：沒打出持球進攻的衝勁

▲周儀翔加盟高雄鋼鐵人。（圖／黃建霖攝）
▲周儀翔加盟高雄鋼鐵人。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/台北報導

2022-03-23 15:51:58

有「台灣LBJ」之稱的31歲旅外球星周儀翔近期返台，加盟P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊，鋼鐵人球團今(23)日舉辦加盟記者會，他也在受訪時談及自己在CBA時期的點點滴滴和曾經的追求。

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「回來當然是很開心，心情上很興奮、也很緊張，上次在台灣打球應該是穿中華隊球衣了。」周儀翔坦言近年在CBA打得確實比較不順遂，機會也不是這麼多。不過這次回來主要還是希望能多陪伴家人，如果沒有今年的機會，應該也是也是等到現有合約在2023年結束後，就會返台。

身為鋼鐵人隊長，「男模」呂政儒相當開心能看到周儀翔的加入，「他加盟對我們最大的幫助當然就是陣容輪替了，而且他又是一個強大的戰力。他能提供給球隊得分和時間，這樣我就不用場場打40分鐘了。」

周儀翔今年在CBA不受重用，他也坦言自己在那裡的定位比較像角色型球員，希望回到台灣後能打出過去打球的風格。「回來之前也有問政儒一些意見，他就是告訴我：『其實你不用去想太多，就是把你以前怎麼粗我的，粗下去就對了！』他講這種話，也是希望我找回信心吧！」

周儀翔曾是2屆SBL的MVP，2017年投入CBA，待過南京、新疆、北京等隊，談到這4年多的旅外生涯，他直言最遺憾的可能就是沒有把在台灣打球的那種強勢風格打出來，「可能從SBL到CBA沒有打出自己持球進攻的那種衝勁，變成比較偏定點射手吧。」

「之前在CBA就是比較偏功能性球員，相對的你投出去的每一球，就要更有把握，不能失誤。」到了鋼鐵人，周儀翔明白不少人希望自己重拾過去兇猛的球風，但他則希望補上團隊需要的那塊，將所學經驗分享給學弟們。

這次返回台灣，周儀翔坦言有看到網路上不少人對此有關注，自己也感到有些開心，「就是會覺得還有人在討論(自己)，在家鄉打球就是有一種特別溫暖。」

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