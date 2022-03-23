▲ 保時捷新竹中心開幕 為科技重鎮打造深度保時捷品牌體驗

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保時捷為因應不斷變化的消費習慣、客戶喜好和需求而發展出「Destination Porsche」概念。台灣保時捷今日攜手經銷商合作夥伴智華汽車（Prestige Motors）在新竹打造全新的保時捷中心，不僅是全台灣第一座，同時也是全亞洲第三座在建築和設計概念上完整勾勒「Destination Porsche」願景的保時捷中心。全新的新竹保時捷中心以『社區』為核心構想，運用數位化與個人化互動設計，空間運用更加靈活，也提供每一位來訪賓客更完整、深度的保時捷品牌體驗。





台灣保時捷代理總裁吳海峯先生（Mr. Ralph Uhlmann）表示：「『Destination Porsche』不僅是建築概念，更代表讓車主及車迷們第一時間完整體驗保時捷品牌故事的承諾和精神。」吳海峯先生說：「成立全台灣第一間以「Destination Porsche」完整概念打造的保時捷中心是台灣保時捷品牌銷售格局轉變的重要里程碑，透過現有的多元零售通路，包含Porsche Studio 保時捷都會概念店，以及Porsche NOW 保時捷全新型態概念店建立完善的銷售網絡，這個地方就是我們夢想成真的所在。Dreamers. On.」





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全新的新竹保時捷中心致力成為保時捷車主與車迷們切磋交流的新據點。與過往展示空間不同的是，新竹保時捷中心內部是現代化的暖色調木質裝飾，結合開放式的空間設計，各項展示主題一目了然。另一個值得注意的特點是新竹保時捷中心貼心地為顧客及車迷設置了休息區域，讓每一位訪客都能體驗極致舒適的賞車環境與服務品質。





佔地面積 3,400 坪（超過 11,000 平方米）的全新新竹保時捷中心，建築物外觀也體現「Destination Porsche」的設計概念，外型設計融入流線型鋁板和 LED 氣氛燈光，打造科技創新的氛圍。另一個特色則是數位化服務，例如，位於 E-Performance 主題區的互動式觸控螢幕、Porsche Connect 應用程式，多項高科技數位應用整合保時捷產品與服務，讓顧客可以零距離與保時捷品牌互動，讓服務更數位化、更客製化、也更有效率。





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「Destination Porsche」概念已成為保時捷於客戶服務第一線的全新風格。如同保時捷上週五在年度記者會上宣布的，保時捷在 2021 年的成功體現在其不斷壯大的保時捷經銷商網絡上。展望台灣市場，台灣保時捷預計於 2022 年下半年進軍台南，並期待於 2023 年第一季在台中新增據點，打造完善的保時捷中心網絡，提供保時捷車主與車迷們體驗更深度的跑車靈魂與風格品味。





新竹保時捷中心 Porsche Centre Hsinchu





地址：302047 新竹縣竹北市中華路 718 號





服務時間：09:00 ~ 20:00





聯絡電話：(03) 552-8888



