▲ 預計 2023 年上半年正式開賣！福斯商旅 Caddy California 搶先登台曝光

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全新 Caddy California 搶先亮相 VanLife 車款全員到齊
承襲第五代 Caddy Maxi 基礎所衍生的 Caddy California，搭載全新 California 專屬露營配備，外觀包含：「伸縮式車側遮陽棚」、便利收納的「隱藏式戶外摺疊桌椅」，亦可選配提升舒適空間的「全景玻璃車頂」，讓戶外旅行不論晴雨都能隨心展開；車室內裝則以實用機能設計為導向，除了 California 車系所標配符合人體工學的「碟型彈簧床架」，搭配舒適「雙人摺疊臥鋪」，帶給乘員如家一般的舒適體驗；另配置「環艙遮陽簾」、「遮光置物袋」、以及「通風換氣紗窗」。同時，為讓車主享受嶄新的車居生活，更具備行動迷你廚房「隱藏式流理台」，包含單爐烹飪瓦斯爐、餐具置放儲物區，讓戶外生活更輕鬆愜意；同步搭載 LED 臥艙閱讀燈、LED 尾門照明燈、230V 歐規插座等配備。
全新 Caddy California 搭載 2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎，可提供 122 匹最大馬力及 32.6 公斤米最大扭力，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，配置新世代的速度感應式電子動力輔助轉向系統。車身尺寸方面，Caddy California車長 4,853mm、車寬 1,855mm、車高 2,042mm，軸距則為 2,970mm。除了全新 Caddy Maxi 車系原有車色，再增添 Caddy California 的專屬車色－蘋果綠，共 10 款車色選擇。
搶攻露營市場 推出「Caravelle VanLife Box 好野露營組」
台灣福斯商旅針對 Caravelle 車型（T5/T6/T6.1），導入專屬原廠套件「Caravelle VanLife Box 好野露營組」，其中包含折疊式床架、床墊，流理臺，以及收納大空間等實用性十足的露營套件，不僅安裝拆卸輕鬆又便利，還可不受限制的創造出高彈性後艙空間。全新推出的 Caravelle VanLife Box 好野露營組，即日起於全台 11 間展示中心同步販售，正式售價新台幣 226,100 元，五月底前下訂享有「好野心動價」新台幣 177,618 元。
現場展出由車主精心客製的 T6.1 Caravelle 露營概念車－「Cara-fornia」。「Cara-fornia」命名源自於 California 露營車的構想，加上 Caravelle 車型的運載能力及寬大行李艙空間，車主不須更動車體結構，就能打造像「家」一樣舒適的移動空間；其中包括後座放置移動式床墊，甚至能直接變為移動式客廳。
Caravelle VanLife Box專屬展示中心：
|內湖太古汽車
|(02) 2793-0303 #655
|台北市內湖區瑞光路28號2樓
|北投太古汽車
|(02) 2892-1098
|台北市北投區大業路20號
|中和元三汽車
|(02) 2248-5333
|新北市中和區中山路二段372號
|三重億利汽車
|(02) 2278-2377
|新北市三重區新北大道二段65號
|桃園榮陞汽車
|(03) 357-4475
|桃園市大興西路三段778號
|新竹揚昌汽車
|(03) 532-2100
|新竹市中華路一段257-1號
|台中億眾汽車
|(04) 2243-9111
|台中市北屯區文心路四段621號
|台中太古汽車
|(04) 2262-1829
|台中市南區復興路一段32號
|彰化富王汽車
|(04) 737-6668
|彰化縣彰化市中山路三段763號
|高雄太古汽車
|(07) 382-5119
|高雄市三民區大順一路9號
|高雄永驊汽車
|(07) 310-6880
|高雄市左營區大中二路77號