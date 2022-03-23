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預計 2023 年上半年正式開賣！福斯商旅 Caddy California 搶先登台曝光

▲ 預計 2023 年上半年正式開賣！福斯商旅 Caddy California 搶先登台曝光
▲ 預計 2023 年上半年正式開賣！福斯商旅 Caddy California 搶先登台曝光

2GameSome - 有車賞

2022-03-23 16:55:00

因 VanLife 風潮興起，台灣福斯商旅積極向原廠爭取，以第五代 Caddy Maxi Life 為基礎所衍生的露營車款 Caddy California 於今日（3/23）首度亮相。同時針對 Caravelle 車型（T5/T6/T6.1），推出原廠進口專屬套件「Caravelle VanLife Box 好野露營組」。現場更展示車主量身打造的移動城堡概念車「Cara-fornia」，打破過往 T6.1 Caravelle 商用車形象，變身專屬行動露營車。

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台灣福斯商旅銷售處長 Long Chen 陳顯隆、台灣福斯商旅 售後服務處長 Lance Lin 林黎烈、台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻、奧迪福斯汽車集團總裁 Rahil Ansari、台灣福斯商旅行銷處長 Victor Ting。
台灣福斯商旅銷售處長 Long Chen 陳顯隆、台灣福斯商旅 售後服務處長 Lance Lin 林黎烈、台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻、奧迪福斯汽車集團總裁 Rahil Ansari、台灣福斯商旅行銷處長 Victor Ting。
全新 Caddy California 搶先亮相 　VanLife 車款全員到齊

承襲第五代 Caddy Maxi 基礎所衍生的 Caddy California，搭載全新 California 專屬露營配備，外觀包含：「伸縮式車側遮陽棚」、便利收納的「隱藏式戶外摺疊桌椅」，亦可選配提升舒適空間的「全景玻璃車頂」，讓戶外旅行不論晴雨都能隨心展開；車室內裝則以實用機能設計為導向，除了 California 車系所標配符合人體工學的「碟型彈簧床架」，搭配舒適「雙人摺疊臥鋪」，帶給乘員如家一般的舒適體驗；另配置「環艙遮陽簾」、「遮光置物袋」、以及「通風換氣紗窗」。同時，為讓車主享受嶄新的車居生活，更具備行動迷你廚房「隱藏式流理台」，包含單爐烹飪瓦斯爐、餐具置放儲物區，讓戶外生活更輕鬆愜意；同步搭載 LED 臥艙閱讀燈、LED 尾門照明燈、230V 歐規插座等配備。

Caddy California 的專屬車色－蘋果綠。
Caddy California 的專屬車色－蘋果綠。
伸縮式車側遮陽棚。
伸縮式車側遮陽棚。
通風換氣紗窗。
通風換氣紗窗。
環艙遮陽簾。
環艙遮陽簾。
全景玻璃車頂（選配）。
全景玻璃車頂（選配）。
雙人摺疊臥鋪。
雙人摺疊臥鋪。
碟形彈簧床架。
碟形彈簧床架。
遮光置物袋。
遮光置物袋。
隱藏式戶外摺疊桌椅。
隱藏式戶外摺疊桌椅。
全新 Caddy California 搭載 2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎，可提供 122 匹最大馬力及 32.6 公斤米最大扭力，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，配置新世代的速度感應式電子動力輔助轉向系統。車身尺寸方面，Caddy California車長 4,853mm、車寬 1,855mm、車高 2,042mm，軸距則為 2,970mm。除了全新 Caddy Maxi 車系原有車色，再增添 Caddy California 的專屬車色－蘋果綠，共 10 款車色選擇。

搶攻露營市場　推出Caravelle VanLife Box 好野露營組」

台灣福斯商旅針對 Caravelle 車型（T5/T6/T6.1），導入專屬原廠套件「Caravelle VanLife Box 好野露營組」，其中包含折疊式床架、床墊，流理臺，以及收納大空間等實用性十足的露營套件，不僅安裝拆卸輕鬆又便利，還可不受限制的創造出高彈性後艙空間。全新推出的 Caravelle VanLife Box 好野露營組，即日起於全台 11 間展示中心同步販售，正式售價新台幣 226,100 元，五月底前下訂享有「好野心動價」新台幣 177,618 元。

現場展出由車主精心客製的 T6.1 Caravelle 露營概念車－「Cara-fornia」。「Cara-fornia」命名源自於 California 露營車的構想，加上 Caravelle 車型的運載能力及寬大行李艙空間，車主不須更動車體結構，就能打造像「家」一樣舒適的移動空間；其中包括後座放置移動式床墊，甚至能直接變為移動式客廳。

Caravelle VanLife Box專屬展示中心

內湖太古汽車

(02) 2793-0303 #655

台北市內湖區瑞光路28號2樓

北投太古汽車

(02) 2892-1098

台北市北投區大業路20號

中和元三汽車

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新北市中和區中山路二段372號

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(02) 2278-2377

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桃園市大興西路三段778號

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(03) 532-2100

新竹市中華路一段257-1號

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(04) 2262-1829

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彰化富王汽車

(04) 737-6668

彰化縣彰化市中山路三段763號

高雄太古汽車

(07) 382-5119

高雄市三民區大順一路9號

高雄永驊汽車

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高雄市左營區大中二路77號

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